Kdo je mlada Hrvatica, ki je ena najožjih sodelavk novega newyorškega župana?

V Združenih državah Amerike je vzbudila pozornost, v regiji pa povzročila pravi medijski vihar: 25-letna Hrvatica Dora Pekeč je ena ključnih sodelavk novega župana New Yorka, Zohrana Mamdanija, predstavnika progresivnega krila demokratske politike in najmlajšega župana v zgodovini mesta.

Pekeč se je v Mamdanijevi kampanji uveljavila kot ena vodilnih članic njegove ekipe. Volivcem je predstavljala njegove osrednje politične usmeritve, dostopna stanovanja in brezplačen mestni avtobusni prevoz, ki sta bila temeljna stebra njegovega predvolilnega programa. Po zmagi je ostala del županove tranzicijske ekipe in danes opravlja naloge tiskovne predstavnice mestne uprave. Mediji poudarjajo, da je bila ena vodilnih osebnosti v kampanji in da je njena komunikacija pomembno prispevala k mobilizaciji volivcev.

»Skupaj bomo zaščitili naše sosede pred avtoritarizmom Donalda Trumpa in ustvarili mesto, ki si ga bodo Newyorčani lahko privoščili in ga imeli za svoj dom,« je bila ena izmed njenih odmevnih izjav v kampanji, ki so jo povzeli številni ameriški mediji.

Impresivna kariera že pred 25. letom

Čeprav je še zelo mlada, se lahko Pekeč pohvali z izkušnjami, ki bi jih mnogi zavidali. Kot piše Jutarnji list, je vodila zmagovalno kampanjo demokratskega kandidata za mestni svet Chicaga, sodelovala je v kampanji guvernerja Illinoisa J. B. Pritzkera, delala je v pisarni guvernerja Severne Karoline, bila je tudi del kampanje kandidatke za senat Sare Gideon.

Svoj profesionalni ugled je gradila tudi v Emily’s List, organizaciji, ki finančno podpira demokratične političarke, zagovornice pravice do splava. Kot tiskovna predstavnica House Majority PAC, najpomembnejšega demokratskega političnega odbora za volitve v Kongres, je sodelovala pri uspešnih preobratih v štirih volilnih okrajih, ki so jih demokrati prevzeli od republikancev.

Pred vstopom v Mamdanijevo ekipo je bila direktorica komunikacij pri Bradu Landerju, enem izmed županskih kandidatov v New Yorku, ki je nato svojo podporo namenil Mamdaniju.

V ospredju nove politične generacije

Zohran Mamdani (34) je vodenje mesta prevzel kot predstavnik nove, mlajše politične generacije. In v tej zgodbi ima Dora Pekeč zelo izpostavljeno vlogo. V svojem delu izpostavlja predvsem pomen vključevanja skupnosti z migrantskim ozadjem. Po Mamdanijevi zmagi je za ABC News dehala: »Ta kampanja je prebudila nekaj izjemno močnega v južnoazijskih in muslimanskih skupnostih New Yorka – občutek vidnosti, ponosa in politične pripadnosti, ki jim je bil generacije dolgo onemogočen.«

Ko so v ameriških medijih izbruhnile obtožbe o nezakonitih prispevkih Mamdanijeve kampanje iz tujine, je Dora Pekeč v odzivu zagovarjala proces preverjanja donatorjev. Na njeno pobudo so v kampanji uvedli protokol, s katerim se preverja, ali imajo donatorji tuje naslove, so ameriški državljani ali stalni rezidenti. Obljubila je tudi vračilo sredstev, če se izkaže, da prispevki niso bili dovoljeni.

Njen pedigre

Pekeč je srednjo šolo končala v Severni Karolini, nato pa na ugledni Univerzi Duke diplomirala iz javnih politik in političnih znanosti. Študij je zaključila v samo sedmih semestrih, z visokim povprečjem ter številnimi akademskimi priznanji. Že takrat je začela profesionalno pot v političnih komunikacijah.

Po očetu, profesorju Aleksandru Pekeču, članom nadzornega odbora Atlantic Grupe in rednem profesorju na Dukeu, je podedovala močno akademsko in mednarodno usmerjenost. Pekeč je diplomiral na Univerzi v Zagrebu, doktorat pa pridobil na Univerzi Rutgers. Med letoma 2010 in 2015 je bil član gospodarskega sveta predsednika Republike Hrvaške.