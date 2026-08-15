Kdo je podjetnik, ki je Mariji postavil 55-metrski kip za 23 milijonov evrov?

Roman Karkosik je eden najbogatejših Poljakov, ki je bogastvo ustvaril z odpadnimi kovinami, proizvodnjo plastenk in predvsem naložbami na borzi. Danes je njegovo ime omenjeno po vseh svetovnih medijih, slavnostno so odkrili namreč velikanski kip Marije, ki ga je naročil. V poljskem Konotopiu so danes, na praznik Marijinega vnebovzetja, slovesno blagoslovili 55,6 metra visok kip Marije. Spomenik je postal najvišji Marijin kip v Evropi in je višji od Kristusa Odrešenika v Riu de Janeiru. Projekt sta financirala poljski podjetnik in vlagatelj Roman Karkosik in njegova žena Grażyna, mediji pa stroške ocenjujejo na približno 100 milijonov zlotov oziroma 23 milijonov evrov. Za vasjo Konotopie, ki ima le okoli 120 prebivalcev, je tako zrasel spomenik, ki ga je mogoče videti daleč naokoli - kip ...