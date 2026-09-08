Kdo je žena izraelskega ministra, novinarka, ki prihaja v Ljubljano?

Izraelski zunanji minister Gideon Sa'ar (59) bo jutri obiskal Slovenijo, njegov obisk pa sovpada z odprtjem prvega rezidenčnega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Ali bo z njim pripotovala tudi njegova soproga Geula Even-Sa'ar (54), ni znano. Ministrova žena Geula Even-Sa'ar je v Izraelu namreč že desetletja dobro znan televizijski obraz, njena ljubezenska zgodba s Sa'arjem pa je nekoč polnila strani tamkajšnjih tračarskih rubrik. Oba sta za seboj pustila dolga zakona Ko je konec leta 2012 v javnost prišla novica, da sta Sa'ar in Even par, sta bila oba sveže ločena. Izraelski Mako je takrat poročal, da je bila Geula Even približno 20 let poročena z Amitom Oberkovitzem, s katerim ima tri otroke. Tudi Sa'ar za seboj ni imel kratkega zakona. Z nekdanjo soprogo Shelly je bil poročen ...