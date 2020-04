Kdo vodi državo namesto Borisa Johnsona

Proti vojnim zločincem

Črni pas v karateju

Po tem, ko se je zaradi okužbe s koronavirusom zdravstveno stanje britanskega premieraposlabšalo in so ga sprejeli na ­intenzivno nego, je dolžnosti ­predsednika vlade začasno prevzel zunanji ­minister. Toda kdo je ­šestinštiridesetletnik, ki bo vodil ­državo, dokler Johnsona ne odpustijo iz bolnišnice?»Raabova zvestoba je neomajna,« je leta 2014 za časnik Sunday Times ­povedal njegov nekdanji vodja in minister za brexit. »Je zelo žilav in bistroumen. In neustrašen.« Johnsonov namestnik je sin židovskega pribežnika, ki je prišel v Veliko Britanijo leta 1938. Oče mu je umrl, ko je bil star dvanajst let. Mati ga je vzgojila v anglikanski veri, kasneje je študiral pravo na prestižnih univerzah Oxford in Cambridge.Raab je kot mladi pravnik, ­specializiran za mednarodno pravo, kariero začel v odvetniški pisarni Linklaters, nato se je zaposlil na zunanjem ministrstvu. Leta 2003 so ga imenovali za vodjo skupine britanskih diplomatov, ki so bili v Haagu zadolženi za pregon vojnih zločincev, med katerimi so bili nekdanji srbski predsednik, voditelj bosanskih Srbovin nekdanji predsednik LiberijeMed referendumom o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije se je predstavil domači ­javnosti kot goreči evroskeptik. Leta 2018 je na položaju britanskega ministra za brexit zamenjal Davida Davisa, po odstopuse je ­potegoval za predsednika ­Konservativne stranke, a je izgubil v drugem krogu. Tedaj se je odločil, da bo podprl Borisa Johnsona, kar se mu je ­obrestovalo – nekdanji londonski župan mu je ponudil položaj zunanjega ministra.Raab je poročen z ​Brazilko, nekdanjo vodjo oddelka za trženje pri Googlu, s katero imata dva otroka. Je velik ljubitelj borilnih veščin, pohvali se lahko tudi s črnim pasom v karateju.