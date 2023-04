Kdor umaže, naj počisti

Italijanski minister za kulturo Gennaro Sangiuliano je podnebnim aktivistom, ki svoja načela izražajo z napadi na javne spomenike ali umetniška dela, napovedal težke čase. Italijanska vlada namreč razmišlja, da bi morali odslej aktivisti pokriti stroške obnove poškodovanih ali ponečedenih objektov.

Odnos do podnebnih napadalcev se zaostruje po tem, ko so se v soboto člani Last generation, študentske organizacije za podnebne raziskave, ki se osredotoča na ozaveščanje mladih o podnebnem gibanju, lotili enega najbolj znanih rimskih vodnjakov Barcaccia pri še znamenitejših Španskih stopnicah in spomenik polili s snovjo, zaradi katere je voda postala črna.

»Razmišljamo o uvedbi nove upravne kazni, kazen pa bo izrekel prefekt,« je dejal Sangiuliano. Morebitne nove ukrepe proti podnebnikom preučujejo tehnični in pravni strokovnjaki, ki sodelujejo s kulturnim ministrstvom.

Medtem ko oblasti govorijo o stroških obnove, podnebniki trdijo, da je snovi, ki jih uporabljajo v svojih akcijah, preprosto odstraniti in da ne povzročajo trajne škode. In poudarjajo, da stroški njihovih dejanj niso nič v primerjavi s stroški podnebne krize in da se njihova opozorila že izrazito kažejo v Italiji, navsezadnje s hudo sušo, ki jo preživlja sever države.