Kennedy proticepilcem na konferenci: V Beli hiši imate močnega prijatelja

Ameriški minister za zdravje Robert F. Kennedy ml. je nastopil na konferenci organizacije Children’s Health Defense, ki jo je skoraj desetletje vodil in ki sodi med najvidnejše ameriške skupine, ki nasprotujejo cepljenju. Njegov nastop prihaja v času enega najhujših izbruhov ošpic v ZDA v zadnjih desetletjih.

»Naj bo jasno. V Beli hiši imate močnega in vztrajnega prijatelja,« je Kennedy ml. dejal udeležencem konference v Washingtonu. V skoraj uro in pol dolgem govoru jih je pozval k potrpežljivosti. Povedal je, da bi ob prevzemu položaja številne spremembe izvedel že »prvi dan«, vendar mora za trajne spremembe spoštovati zakonodajo.

»A kot sem rekel, v Beli hiši imate prijatelje,« je dejal. Izbruh ošpic, ki je v Pensilvaniji nedavno zahteval štiri življenja, je omenil le enkrat: »V naši državi skrbimo za redke bolezni in smrti. Skrbimo za vsakega otroka, ki umre zaradi ošpic. O njih poročajo mediji,« je dejal. »Prosil bi vas, da skrbite tudi za otroke, ki umirajo, trpijo ali so poškodovani zaradi cepiv.«

Kennedy ml. je v nadaljevanju govoril o domnevno »s cepivi prizadetih otrocih« in trdil, da naj bi bila cepljenja povezana z različnimi boleznimi in stanji, med drugim z alergijami, astmo, ADHD in avtizmom. Kot stranske učinke rutinskih cepljenj je omenjal tudi sladkorno bolezen, sindrom nenadne smrti dojenčka in anoreksijo. Za sistem spremljanja neželenih učinkov cepiv je dejal, da je »pokvarjen«.

Njegove navedbe so v nasprotju z obsežnimi znanstvenimi raziskavami, ki ne ugotavljajo povezave med cepljenjem in avtizmom.

Od marginalnega gibanja do nacionalnega odra

Kennedy je še poudaril, da ostaja zvest proticepilskemu gibanju, ki mu je pripadal pred vstopom v Trumpovo administracijo: »V te bitke sem vpet 40 let,« je dejal in dodal: »V boju nameravam ostati, dokler bom lahko.« Ob tem se je zahvalil prijateljem, ki še vedno delujejo v Children’s Health Defense.

FOTO: Leon Vidic/delo

Organizacija je na konferenci predstavila tudi svoje politične cilje. Med drugim namerava izpodbijati zahteve po cepljenju otrok za obiskovanje šol, pridobiti več mlajših članov ter nasprotovati postavljanju baznih postaj zaradi strahov pred tehnologijama 5G in 6G. Več govorcev je ponovno povezovalo cepljenje z avtizmom, čeprav raziskave temu ne pritrjujejo.

»Še pred nekaj leti smo bili osovraženi pastorek, ki je sedel v kotu,« je dejal Michael Kane, direktor za zagovorništvo pri organizaciji in dodal: »Zdaj smo nacionalno gibanje, ki ne bo nikamor odšlo.«

Med govorniki je bil tudi Andrew Wakefield, nekdanji gastroenterolog, ki so mu odvzeli zdravniško licenco, potem ko je ponaredil raziskavo, v kateri je nakazoval povezavo med cepivi in avtizmom. »Pred dvema letoma si nisem mogel predstavljati, da bo Bobby [Kennedy] v Beli hiši in da bo predsednik Trump govoril, naj se MMR razdeli na tri različna [cepiva],« je dejal Wakefield.

Kennedy ml. se je v govoru dotaknil tudi prehranskega sistema, raziskav elektromagnetnih polj in teorij o kemičnih sledeh na nebu. Posebej je pohvalil raziskovalce z Univerze na Danskem kot »božanstva med raziskavami o cepivih«, čeprav je njihovo delo predmet kritike in preiskave.