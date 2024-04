Kennedyjev klan podprl Bidna

Čeprav se bo iz slavnega klana Kennedy kot neodvisni kandidat za mesto predsednika ZDA potegoval njen član Robert Kennedy mlajši, pri tem ne bo dobil podpore širše družine. Skoraj vsi njeni člani so namreč včeraj v Philadelphii izrazili podporo aktualnemu predsedniku.

Na oder z Joejem Bidnom se je tako postavilo 15 članov Kennedyjevega klana, ki ga je pred stoletjem začel potomec irskih priseljencev Joseph Kennedy, oče nekdanjega predsednika Johna F. Kennedyja. Pokojni predsednikov brat Robert Kennedy pa je bil oče sedanjega neodvisnega predsedniškega kandidata z enakim imenom.

Kandidatova sestra Kerry Kennedy je ob Bidnovi predstavitvi v Philadelphii potrdila, da mu stoji ob strani skoraj vsak član družine. »Kennedyji podpirajo Bidna za predsednika,« je dejala in ga opisala kot borca ​​za pravice in svoboščine, za katere so se zavzemali njen oče in strici. Kot je opozorila, imata le dva kandidata možnosti za izvolitev – Joe Biden in republikanski kandidat ter predhodnik zdajšnjega predsednika v Beli hiši Donald Trump, ki pa je po njenih besedah grožnja za demokracijo. Biden se je tako predstavil kot pravi naslednik dediščine ubitega predsednika Johna Kennedyja in njegovega pravosodnega ministra Roberta Kennedyja.

Robert Kennedy mlajši nad odločitvijo širše družine ni presenečen. FOTO: AFP

Robert Kennedy mlajši, ki se je najprej poskušal potegovati za demokratsko nominacijo, a se nato vendarle odločil za neodvisno kandidaturo, nad odločitvijo širše družine ni presenečen. »Imamo različna mnenja, vendar smo enotni v tem, da se imamo radi,« je izjavil na omrežju X. Čeprav poskuša med kandidaturo izkoristiti vpliv svojega priimka in družinske zgodovine, se člani zaradi njegovih kontroverznih izjav in zagovarjanja teorij zarote izogibajo njegovi kampanji, označili so jo celo za nevarno, je poročal CNN.

Podpora družine Kennedy je za Bidna nujna, če želi na volitvah novembra premagati republikanskega kandidata Trumpa, menijo analitiki, ki poudarjajo, da bi mu Robert Kennedy mlajši zaradi znanega priimka v demokratskih krogih lahko odžiral glasove. Po drugi strani je Kennedy s svojimi teorijami zarote glede cepiv in prizanesljivega mnenja do napada na ameriški kongres januarja 2021 všeč tudi Trumpovim volivcem.