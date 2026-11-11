Kennedyji skušajo Trumpu prekrižati račune

Med njimi je ta, da bi prestolnico Washington preoblikoval po svojem (vprašljivem) okusu. Med projekti, ki jih načrtuje Donald Trump, je gradnja 76 metrov visokega slavoloka, ki naj bi stal ob Arlingtonskem pokopališču in mostu Memorial čez reko Potomac. Njegovim načrtom se je po robu postavila ena najmogočnejših ameriških političnih rodbin, družina Kennedy. Devet njenih člankov je v torek na zveznem sodišču v Washingtonu vložilo zahtevo za zaustavitev gradnje slavoloka. Opozarjajo namreč, da bi slavolok oviral pogled na grobove njihovih svojcev na pokopališču Arlington, med njimi tudi na grob nekdanjega ameriškega predsednika Johna Fitzgeralda Kennedyja in njegove žene Jacqueline, pa tudi pogled na spomenike več sto tisoč padlim ameriškim vojakom. Družina opozarja, da bi bil spomenik ...