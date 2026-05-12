Ker je kralj slaboten, prepušča sinu vse več obveznosti

Kdo bo prestolonaslednik, je skrb vsake resne monarhije, saj je od tega odvisno, ali bo kraljevina obstala ali ne. Maroški kralj Mohamed VI. zato skrbno nadzoruje, kako odrašča njegov najstarejši sin Hasan, sicer s polnim imenom Mulaj Hasan bin Mohamed al-Alavi. Kraljev interes je še toliko večji, saj ima kar nekaj zdravstvenih težav, med drugim je leta 2024 prestal operacijo rame, zdaj pa tarna nad bolečinami v spodnjem delu hrbta.

Da bo princ Hasan čim bolje pripravljen na vodenje Maroka, mu oče prepušča vse več obveznosti, poroča El País. Tako je Hasan v zadnjih mesecih vodil otvoritveno slovesnost Afriškega pokala narodov, odprl je moderni stolp Mohameda VI., 250-metrski nebotičnik v Rabatu, pred kratkim pa je vodil odprtje mednarodnega sejma knjig v maroški prestolnici, kjer so bili navzoči priznani avtorji.

Na vladanje ga pripravljajo že vse od rojstva leta 2003, saj ga izobražujejo v častitljivih obredih protokola kraljeve rodbine Alavi. Kot očetov zastopnik se je udeležil državnih pogrebov, denimo pogreba nekdanjega francoskega predsednika Jacquesa Chiraca, prav tako se redno srečuje s tujimi voditelji, kot je kitajski predsednik Xi Jinping, očeta pa je spremljal na kosilu s španskim premierom Pedrom Sánchezom.

To še zdaleč ni nekaj novega, saj je imel vidno protokolarno vlogo že v zgodnjih najstniških letih, sploh na mednarodnih športnih dogodkih, ki jih je gostil Maroko. Govori klasično arabščino in maroško arabščino, berberščino, angleščino, francoščino in španščino, obiskuje pa tudi tečaje mandarinščine. Do diplome je prišel na politehnični univerzi v Rabatu, podiplomski študij pa naj bi nadaljeval nekje v tujini.