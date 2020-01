Kevin Spacey, resnični Keyser Söze

60-letni ameriški igralec in dobitnik dveh oskarjev Kevin Spacey je v bogati karieri ustvaril vrsto likov, ki bi jih lahko opisali kot vrhunske zlobneže ali vsaj bednike.



V filmu Osumljenih pet iz leta 1995 je bil Keyser Söze, legendarni zločinec, ki je imel tako pri policiji kot pri poklicnih kolegih status legende. V Lepoti po ameriško je bil leta 1999 Lester, publicist v krizi srednjih let, ki se zaljubi v najboljšo prijateljico svoje najstniške hčerke. V seriji Hiša iz kart je upodobil ameriškega predsednika, ki je za to, da se obdrži na položaju, pripravljen tudi moriti.



Leta 2017 je življenje začelo oponašati umetnost, ko je Anthony Rapp slavnega igralca obtožil, da ga je spolno nadlegoval leta 1986, ko je imel 14 let. Spacey se je v izjavi za javnost opravičil za »neprimerno pijansko vedenje«, ki se ga ne spomni, hkrati pa je na twitterju obelodanil, da se je odločil, da bo živel kot gej.



Na igralca so se vsule kritike, da skuša s priznanjem istospolne usmerjenosti zmanjšati resnost obtožb, toda plaz se je šele začel kotaliti. Vrstile so se podobne obtožbe, kar dvajset iz londonskega gledališča Old Vic, kjer je delal kot umetniški vodja, s snemanj, in igralec je eno za drugo izgubljal vloge in projekte.



Zgodba na tej točki dobi grozljiv prizvok, vreden hollywoodskega scenarija. Spaceyeve žrtve so namreč začele – umirati. Maser, ki je igralca obtožil, da ga je med masažo na zasebnem posestvu v Malibuju silil, da se ga dotika po intimnih predelih, je nepričakovano umrl med sodnim postopkom. Letos je tragično umrla 60-letna Linda Culkin, ki jo je zbil avto in je v bolnišnici podlegla težkim poškodbam.



Na božič si je življenje vzel 47-letni Ari Behn, nekdanji mož norveške princese Marthe Louise, ki je že pred časom sporočil, da ga je igralec na nekem družabnem dogodku otipaval in vabil ven na cigareto.



Zaradi smrti, ki Spaceyjeve žrtve doletijo nekam pogosto, so po družbenih omrežjih že začele krožiti teorije zarote in izjave, kot je ta, da zlobneža ne moreš igrati, ne da bi vadil – v resničnem življenju.