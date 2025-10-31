Nasa zavrnila Kim Kardashian: pristanek na Luni ni bil ponarejen

Neomejen dostop | že od 14,99€
Ameriška vesoljska agencija Nasa je zavrnila trditev resničnostne zvezdnice Kim Kardashian, da je bil pristanek človeka na Luni leta 1969 ponarejen, piše BBC. »Da, bili smo na Luni – šestkrat!« je na družbenem omrežju zapisal začasni administrator Nase Sean Duffy, potem ko je Kardashianova v zadnji epizodi oddaje The Kardashians dejala, da meni, da »pristanek na Luni ni bil resničen«.
Na njene izjave se je Nasa odzvala s pozivom k dejstvom in poudarila svoj program Artemis, s katerim se ZDA znova odpravljajo na Luno. Duffy je Kardashianovo povabil, naj obišče Kennedyjev vesoljski center ob izstrelitvi misije Artemis.
Znanstveniki že desetletja zavračajo trditve, da je bil pristanek Apolla 11 prevara, saj so bili, kot navaja Inštitut za fiziko, »vsi argumenti o ponarejenem pristanku na Luni že zdavnaj ovrženi«.
