Nasa zavrnila Kim Kardashian: pristanek na Luni ni bil ponarejen

Ameriška vesoljska agencija Nasa je zavrnila trditev resničnostne zvezdnice Kim Kardashian, da je bil pristanek človeka na Luni leta 1969 ponarejen, piše BBC. »Da, bili smo na Luni – šestkrat!« je na družbenem omrežju zapisal začasni administrator Nase Sean Duffy, potem ko je Kardashianova v zadnji epizodi oddaje The Kardashians dejala, da meni, da »pristanek na Luni ni bil resničen«.

Teorije zarote jo pritegnejo

FOTO: Nasa

V oddaji je soprotagonistkipokazala domnevni intervju z astronavtom, v katerem naj bi ta dejal, da »se nič strašnega ni zgodilo, ker se ni zgodilo«. Ni jasno, na kateri članek se je sklicevala, niti ali je citat resničen. Kasneje je producentu povedala, da jo »teorije zarote stalno pritegnejo« in da je prepričana, da je pristanek ponarejen.

Na njene izjave se je Nasa odzvala s pozivom k dejstvom in poudarila svoj program Artemis, s katerim se ZDA znova odpravljajo na Luno. Duffy je Kardashianovo povabil, naj obišče Kennedyjev vesoljski center ob izstrelitvi misije Artemis.

Znanstveniki že desetletja zavračajo trditve, da je bil pristanek Apolla 11 prevara, saj so bili, kot navaja Inštitut za fiziko, »vsi argumenti o ponarejenem pristanku na Luni že zdavnaj ovrženi«.