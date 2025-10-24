Kim Kardashian razkrila, da ima možgansko anevrizmo

Ameriška resničnostna zvezdnica in podjetnica Kim Kardashian je v premierni epizodi sedme sezone serije The Kardashians razkrila, da so ji zdravniki odkrili anevrizmo možganske žile, poroča Reuters.

Anevrizma nastane, ko se zaradi oslabitve stene krvne žile v možganih del te razširi in izboči. Večina teh sprememb je nenevarnih, a če anevrizma poči, lahko povzroči možgansko krvavitev oziroma hemoragično kap, ki zahteva nujno medicinsko pomoč.

Podrobnosti o njenem zdravstvenem stanju trenutno niso znane, prav tako agentka in odvetniki Kardashianove na prošnje za komentar niso odgovorili, še navaja Reuters.

Kardashianova, ki velja za milijarderko, svoje bogastvo gradi z različnimi poslovnimi podvigi – od resničnostne televizije in družbenih omrežij do lastne linije kozmetike in perila za oblikovanje postave. Svetovno znana je postala s serijo Keeping Up with the Kardashians. Leta 2021 se je po skoraj sedmih letih zakona ločila od raperja Kanyeja Westa, s katerim ima štiri otroke.

Nova sezona serije The Kardashians na platformi Hulu, ki je v lasti Disneyja, še naprej spremlja zasebno in poslovno življenje Kris Jenner in njenih hčera – Kim, Kourtney, Khloe, Kendall in Kylie – ter prepleta osebna razkritja z vpogledi v njihov poslovni imperij.