FOTO:Kitajsko ledeno kraljestvo

36. mednarodni festival skulptur iz ledu in snega je letos odprl svoja vrata 5. januarja, tokrat na temo »Integracija ledenega snega«. Festival je razdeljen v 5 kategorij in sicer na turizem, kulturo, modo, trgovino in šport. Sestavljajo ga štirje tematski parki.Harbin leži na južnem bregu reke Songhua in je že dolgo znano kot »ledeno mesto«. Zaradi mrzlih sibirskih vetrov padejo temperature pozimi do -38 stopinj Celzija. Velja kot eno izmed najlepših kitajskih mest, polno vidnih vplivov evropske in ruske arhitekture. Harbinov mednarodni festival ledenih in snežnih skulptur traja tri mesece, med decembrom in marcem.Skulpture iz ledu in snega so pogosto rekordnih velikosti, saj je najvišja skulptura zadnjih let 48 metrov visok ledeni grad. Nočne osvetlitve ledu dodajo nadrealističen kalejdoskop barv. Danes festivalsko območje zajema 750.000 kvadratnih metrov razstavne površine. Festival je razdeljen na tematske cone, ki predstavljajo arhitekturna čudesa, folkloro in tradicionalne obrti. Kiparski mojstri večinoma uporabljajo ledene plošče iz zamrznjene reke Songhua, ki teče skozi mesto.