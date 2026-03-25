Fergie, najbolj znana pogrešana oseba v Veliki Britaniji

Nekdanja vojvodinja Yorška, 66-letna Sarah Ferguson, je postala najbolj znana pogrešana oseba v Veliki Britaniji. Javnost se zaveda, da če bi želela biti vidna, bi jo videli, hkrati pa se zdi neverjetno, da lahko tako slavna oseba najde način, kako se skriti.

Fergusonovi, nekdanji ženi Andrewa Mountbattna-Windsorja, princa Andrewa, brata kralja Karla III., ostajajo ob strani prijatelji in varujejo njeno zasebnost. Eden od njih je dejal: »Je zelo zvesta prijateljica. Nikoli ne pozabi na rojstni dan, vedno pošlje darilo. Nič vpadljivega, samo prijazna, sladka pozornost.« In nadaljeval: »Edini ljudje, ki je ne marajo, so tisti, ki je še niso zares spoznali. Je radodarna do obisti – in to je napaka. Dala bi vam svojih zadnjih pet centov, kar je verjetno razlog, zakaj je sploh v tej zmešnjavi.«

Nazadnje je bila Fergie fotografirana 12. decembra 2025, ko je prispela v palačo St. James na krst svoje vnukinje Athene Elizabeth Rose Mapelli Mozzi. To je je bila njena prvi pojavitev v javnosti, odkar so njenemu bivšemu možu odvzeli nazive in časti ter odkar je bilo razkrito, da se je leta 2011 opravičila spolnemu predatorju Jeffreyju Epsteinu in ga označila za izjemnega prijatelja.

Po objavi korespondence med njo in Epsteinom ter aretaciji njenega bivšega moža so se pojavila ugibanja o tem, kje se nahaja. Odšla naj bi v zdravilišče na na Severno Irsko, po drugi različici naj bi bila v mondenem Verbieru v Švici in bivala v koči prijatelja Paddyja McNallyja.

Poročali so, da je Sarah nekaj časa preživela v kliniki za okrevanje Paracelsus v Zürichu v Švici. Kliniko je opisala kot varno pristanišče v življenjskih nevihtah. Mama dveh otrok naj bi v kliniko prispela po božiču in odšla konec januarja.

Konec februarja se je pojavila trditev, da so Sarah opazili v Ballyliffin Lodge & Spa v Donegalu na Irskem. Leta 2024 je delila objavo na TikToku s plaže v Donegalu, v kateri je zapisala: »Včasih, ko se mi zdi, da so stvari preobremenjujoče, se preprosto poskušam odpraviti na najlepši, čudoviti sunek svežega zraka, gledati ocean, gledati plažo, gledati školjke. Super je biti v vetru in se naužiti ​​svežega zraka na obrazu. Hvala, Donegal!«

Kje točno bo zdaj živela, se bo še videlo. V začetku februarja se je Andrew izselil iz njunega skupnega doma,rezidence grofiji Berkshire, nedaleč od gradu Windsor. Poznavalci pravijo, da naj bi šla svojo pot. Ne bo se preselila k njemu v novo hišo na posestvu Sandringham. Ne bo pa se preselila niti v dom hčere, princese Beatrice v Cotswoldsu. Tudi druga hčerka, princesa Eugenie in njen mož, naj bi se uprla predlogu njene matere, da bi prišla živet k njima.

Kar zadeva njeno javno življenje, poznavalci menijo, da mora skrbno izbirati projekte – verodostojnost je ključna. Prav tako nima formalne kraljeve funkcije, kar omejuje institucionalni vpliv, a hkrati omogoča več svobode.

Fergusonova ima še vedno prepoznaven javni kapital. Največji učinek, tako nekateri njeni bližnji, bi dosegla z osredotočenjem na eno ali dve področji z jasnim družbenim učinkom – zlasti zdravje ali dobrodelnost – ter z bolj strateškim nastopom v medijih.