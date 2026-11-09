Izbor za novega Jamesa Bonda: V ožjem izboru trije 36-letniki

Prihodnje leto bodo začeli snemati nov film iz priljubljene franšize o britanskem tajnem agentu 007, ki že desetletja deluje v službi njenega oz. po novem morda njegovega visočanstva. Kdo do nasledil Daniela Craiga, ki je v tej vlogi nastopil petkrat, nazadnje 2021 v filmu Ni čas za smrt, še ni znano, a nekaj imen že kroži v medijih. Konec oktobra so potekala še zadnja poskusna snemanja in kdo bo novi Bond, naj bi bili znano v kratkem. Med tistimi, ki so se prebili v ožji izbor, so trije 36-letniki. Prvi je škotski igralec Jack Lowden, ki je pozornost pritegnil med drugim v britanski vohunski seriji Slow Horses in bo gospod Darcy v Netflixovi seriji Prevzetnost in pristranost. Dobre možnosti naj bi imel Anglež Josh O'Connor, ki smo ga videli v seriji Krona in filmu Wake Up Dead Man: A ...