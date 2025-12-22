Ko je Miki Miška Evropi rekel bonjour

Bilo je 18. decembra 1985, ko je podjetje Walt Disney odobrilo gradnjo svojega prvega evropskega tematskega parka v Marne-la-Vallée, približno 30 kilometrov vzhodno od Pariza. Dogovor so sklenili po težkih pogajanjih med odposlanci socialistične vlade in ameriško korporacijo, ki velja za utelešenje neusmiljenega kapitalizma.

Odposlanec francoske države Jean Peyrelevade, nevajen adrenalinskih voženj, je tisti jesenski večer leta 1985 v parku Disney World v Orlandu preživel na vlakcih smrti, ki so se drug za drugim vozili. »Gor je šlo, šlo je dol, šel sem skozi predore,« je 40 let pozneje godrnjal.

Odposlanec je imel le nekaj tednov časa, da prepriča Disney, naj izbere Francijo namesto Španije za pogodbo z ogromnimi posledicami: ustanovitev parka Euro Disney – kasneje preimenovanega v Disneyland Paris – v Evropi.

Napetosti z Disneyjem so se ujemale z obsegom ekonomskih in političnih vložkov. Spopad med socialistično Francijo v osemdesetih letih in Reaganovo Ameriko je nesporazume le še okrepil. Vendar pa sta premier Laurent Fabius in zabavni imperij pred 40 leti le napovedala rojstvo lokacije vzhodno od Pariza.

Disneyland Paris je največji zabaviščni park v Evropi in ena najbolj obiskanih turističnih destinacij na celini. Disney je francosko lokacijo izbral zaradi dobrih prometnih povezav, bližine velikega evropskega trga, slednjič močne podpore francoske države.

Obisk je bil sprva pod pričakovanji, vstopnine je bila previsoka, evropsko publiko so motila stroga pravila glede alkohola in ameriško zasnovani delovni režimi.

Park so odprli 12. aprila 1992, a obisk je bil pod pričakovanji, vstopnine je bila previsoka, evropsko publiko so motila stroga pravila glede alkohola in ameriško zasnovani delovni režimi, finančne izgube so bile velike. Po dveh letih je park skoraj bankrotiral, veljal je za simbol amerikanizacije Evrope. Preimenovanje v Disneyland Paris je pomenilo odmik od amerikanizma, znižali so cene, vlagali v sezonske dogodke in domačo kulinariko. Projekt se je stabiliziral in širil.

Leta 2002 so odprli drugi park, Walt Disney Studios Park, posvečen filmski in televizijski produkciji. V zadnjem desetletju je doživel nadgradnje, povezane z blagovnimi znamkami, kot so Marvel, Pixar in Star Wars.

Leta 2017 je The Walt Disney Company odkupil večinski delež in postal skoraj edini lastnik letovišča. S tem so se začele obsežne naložbe v tematska območja, prenove hotelov, širitev Walt Disney Studios Park v tako imenovani Disney Adventure World.

Kot malone vse na svetu je pandemija covida-19 začasno ustavila delovanje parka, ki pa se je s ponovnim odprtjem naglo vrnil med vodilne evropske turistične destinacije.

Zgodovina Disneylanda v Parizu velja za zgodbo o kulturnem prilagajanju. Sprva je projekt veljal za drzen, tvegan eksperiment, ki pa pa se je izognil večini čeri in postal pomembna evropska institucija množične kulture in turizma. Disneyland Paris danes ni le zabaviščni park, ampak tudi pomemben gospodarski in simbolni dejavnik v Parizu in širši okolici.