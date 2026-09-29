Ko je satira kaznivo dejanje, čeprav v državi vlada svoboda govora

Posebna vrsta ljudi so predsedniki držav, ki po eni strani pravijo, da imajo neizmerno podporo, a nato jih zmoti že ena javna kritika. To se je zgodilo turškemu komiku Denizu Goktasu, ker je na youtubu objavil posnetek svoje predstave, v kateri se šali iz turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdoğana, kar si je na medmrežju ogledalo skoraj deset milijonov ljudi.

32-letnega komika so aretirali 3. julija, to je bilo teden dni po objavi posnetka. Zdaj je bil spoznan za krivega po dveh od treh točk obtožnice, vključno z »žaljenjem predsednika«. Obsodili so ga na 19 mesecev zapora, vendar samo začasno, saj so ga izpustili na prostost do sodne presoje pritožbenega postopka. Po koncu tega postopka bodo dokončno razglasili sodbo, a ni jasno, koliko časa bo ta proces trajal.

Začasno so ga izpustili iz pripora. FOTO: Emre Aydin/Reuters

Vse to se dogaja v Turčiji, ki je formalno sekularna država, v kateri velja svoboda govora. Goktasa so obtožili žaljenja Erdoğana, spodbujanja javnega sovraštva in nestrpnosti – s šalami na račun islama – ter poveličevanja kriminala. To zadnjo obtožbo so dodali, ker naj bi v svoji predstavi Dead Sea povedal tudi šalo o eni od turških družin, ki jo povezujejo z organiziranim kriminalom.

Med postopkom Goktas ni ničesar obžaloval, kvečjemu je na sodišču zatrdil, da s šalami ni zagrešil nobenega kaznivega dejanja. Dejansko gre za nov primer vse obsežnejših ukrepov proti posameznikom, ki kritizirajo delo turške zmerno islamistične vlade. Med njimi so številni politiki, umetniki, glasbeniki, novinarji in aktivisti za pravice LGBTQ.

Tožilce je bojda najbolj zmotilo, da je Erdoğana označil za diktatorja. »'Diktator' ni žalitev, temveč politična opredelitev,« je sodišču odgovoril Goktas. »Erdoğan je vodja države že 25 let. Politična satirična oddaja, v kateri njegovo ime sploh ne bi bilo omenjeno, ne bi bila niti iskrena niti povezana z realnostjo.«

Dodal je, da bi moral biti Erdoğan »odprt za umetnost satire«, tako kot so bili po njegovih besedah pretekli predsedniki v času turške demokracije. »Šala se ni spremenila. Spremenilo se je vodstvo, ki je vse bolj občutljivo in ki šale ne prenese več.«

Sodnik ga je kljub temu spoznal za krivega žaljenja predsednika Erdoğana. V priporu je že preživel nekaj manj kot tri mesece, kar se bo štelo v morebitno zaporno kazen.