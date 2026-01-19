Ko nekaj mesecev ni grozljivih naslovnic o meni, me kar malo skrbi

V Zagrebu bo jutri premiera filma Ohcet (Svatba) hrvaškega režiserja Igorja Šeregija, na katerega bomo morali pri nas sicer še počakati do 4. februarja. Eno glavnih vlog v hrvaško-srbski komediji, ki spremlja zagate znanega hrvaškega podjetnika Miljenka, čigar hči je noseča, oče otroka pa je sin srbskega ministra, ima legendarni srbski igralec Dragan Bjelogrlić (62).

Za Jutarnji list je povedal, da so za njim izredno naporni meseci, saj je istočasno snemal tudi tretjo sezono priljubljene serije Sence nad Balkanom, a dodal, da je vesel, da so se končno spet lotili snemanja komedije, po katerih je jugoslovanska kinematografija nekoč slovela.

»Mislim, da humor ni edini niti ni dovolj, gotovo pa je eden od dobrih načinov, da se smejemo vsem tem groznim stvarem, ki nas obremenjujejo že desetletja, sovraštvu in temu ogromnemu, nepojasnljivemu nacionalizmu, ki vlada v našem prostoru, ki prerašča v šovinizem in sovraštvo do drugega naroda, in da se na duhovit način pozabavamo s to temo. Mislim, da je to lahko zdravilno,« je povedal v intervjuju, v katerem se ni izognil niti aktualnem političnem dogajanju.

Prepričan je namreč, da bi se v Srbiji kmalu lahko zgodilo tisto, za kar si že več let javno prizadeva: korenite politične spremembe. Zaradi tega, ker je javno podprl študentske protestnike, se je znašel v nemilosti.

»Medijski linč me spremlja že štiri ali pet let, morda še dlje. Morda zveni absurdno, ampak tega sem se navadil, pravzaprav me kar malo skrbi, ko me nekaj mesecev ni na naslovnicah tabloidov z nekimi groznimi lažmi o meni. Ta medijski linč je samo ena dimenzija tega, kar živim. V zadnjih dveh letih imam zaprta vrata do vseh poslov, povezanih z državo. Ne morem dobiti nobene podpore, nobenih sredstev za svoje projekte, ne morem igrati niti v enem filmu, ki je posnet s podporo Radiotelevizije Srbija ali Telekoma. Če mi režiser dodeli v vlogo, mu jasno povedo, da tega ne more narediti, in da naj najde drugega igralca,« je razkril za Jutarnji list.