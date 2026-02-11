  • Delo mediji d.o.o.
    Svet so ljudje

    Ko si star 70 let, sram zbledi

    17. februarja bo izšla knjiga spominov ženske, ki je po grozljivi preizkušnji postala obraz boja proti nasilju nad ženskami ter simbol poguma.
    Knjiga spominov, ki bo hkrati izšla v 22 jezikih, ima naslov Himna življenju: Sram mora spremeniti stran. FOTO: Manon Cruz/Reuters
    Galerija
    Knjiga spominov, ki bo hkrati izšla v 22 jezikih, ima naslov Himna življenju: Sram mora spremeniti stran. FOTO: Manon Cruz/Reuters
    Agata Rakovec Kurent
    11. 2. 2026 | 09:05
    2:46
    A+A-

    Francozinja Gisèle Pelicot je na sojenju leta 2024 požela občudovanje vsega sveta. Odločila se je namreč, da sojenje v Avignonu ne bo potekalo za zaprimi vrati, ampak bo ves svet izvedel za njeno grozljivo zgodbo. Gisèlin soprog Dominique Pelicot jo je deset let omamljal s pomirjevali, nato pa so jo on in številni moški, ki jih je rekrutiral na spletu, posilili v domači postelji v mestecu Mazan na jugu Francije.

    Pred sodiščem se je zbrala množica ogorčenih Francozov, ki so podpirali pogumno žensko, ki se ji je podrl svet. FOTO: Manon Cruz/Reuters
    Pred sodiščem se je zbrala množica ogorčenih Francozov, ki so podpirali pogumno žensko, ki se ji je podrl svet. FOTO: Manon Cruz/Reuters

    17. februarja bo pri založbi Flammarion izšla knjiga njenih spominov, ki jo je napisala skupaj z novinarko in romanopisko Judith Perrignon. Knjiga, ki bo hkrati izšla v 22 jezikih, ima naslov Himna življenju: Sram mora spremeniti stran. Kot je opozarjala že med sojenjem, žrtve posilstev pogosto čutijo sram in krivdo, a ta bi morala biti rezervirana za storilce, ne za žrtve kaznivih dejanj. Z odločno in pokončno držo je danes 73-letna gospa postala vodilna osebnost boja proti nasilju nad ženskami.

    Francoski časnik Le Monde je v torek objavil nekaj odlomkov iz knjige.

    Njen bivši mož Dominique Pelicot je bil obsojen na 20 let zapora, petdeset drugih storilcev pa na tri do 15 let zapora. FOTO: Manon Cruz/Reuters
    Njen bivši mož Dominique Pelicot je bil obsojen na 20 let zapora, petdeset drugih storilcev pa na tri do 15 let zapora. FOTO: Manon Cruz/Reuters

    »Ko se spomnim trenutka, ko sem sprejela odločitev, se zavedam, da si morda ne bi upala zavrniti možnosti sojenja za zaprtimi vrati, če bi bila 20 let mlajša. Bala bi se pogledov, tistih prekletih pogledov, s katerimi se je morala ženska moje generacije vedno spopadati. Morda sram veliko lažje zbledi, ko si star 70 let in te nihče več ne opazi. Ne vem. Nisem se bala svojih gub ali svojega telesa,« je zapisala v knjigi. Spominja se tudi nejevere, ko so ji policisti prvič pokazali fotografije posilstev, ki jih je posnel njen bivši mož. »Moških nisem prepoznala. Niti te ženske. Njeno lice je bilo tako mlahavo. Njena usta tako mlahava. Bila je kot punčka iz cunj,« je zapisala. Kot pravi, si je pred začetkom sojenja predstavljala storilce, kako »postajam talka njihovih pogledov, laži, strahopetnosti in prezira«. Takrat je vedela, da bi jih s sojenjem za zaprtimi vrati zaščitila, tega pa odločna gospa nikakor ni nameravala storiti.

    Sorodni članki

    Premium
    Nedelo
    Primer Gisèle Pélicot

    Francosko sojenje stoletja

    Enainsedemdesetletna mati in babica Gisèle Pélicot, ki na očeh sveta preživlja najhujšo nočno moro, je postala francoska junakinja.
    Agata Rakovec Kurent 22. 9. 2024 | 16:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Hudičeva odvetnica

    Poznam ga bolje kot kdorkoli

    Odvetnica Béatrice Zavarro v svoji knjigi Braniti neobranljivo razkriva, zakaj je zastopala enega najhujših spolnih predatorjev v zgodovini Dominiqua Pelicota.
    Agata Rakovec Kurent 10. 9. 2025 | 11:30
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Gisèle Pelicot spet na sodišču

    Francozinja, ki jo je mož desetletje omamljal in izpostavljal posiljevanju več deset moškim, se sooča z obtožencem, ki se ne strinja s kaznijo.
    6. 10. 2025 | 12:30
    Preberite več
    Gisèle Pélicotspolne zlorabeFrancijasojenjeknjiga spominov

