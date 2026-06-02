    Igralci izgubljajo potrpljenje zaradi gledalcev, ki med predstavo telefonirajo

    Sporočilo Rosamund Pike je odmevalo daleč onkraj meja londonskega gledališča.
    Njene kritične besede so naletele na odobravanje svojih kolegov. FOTO: Jaimi Joy/Reuters
    Njene kritične besede so naletele na odobravanje svojih kolegov. FOTO: Jaimi Joy/Reuters
    I. Š.
    2. 6. 2026 | 10:00
    2. 6. 2026 | 10:25
    Britanska igralka Rosamund Pike je ta konec tedna po predstavi Inter Alia v londonskem gledališču Wyndham's naredila nekaj, česar igralci običajno ne počnejo. Po zaključnem aplavzu se je vrnila na oder in neposredno nagovorila obiskovalca, ki je med predstavo pošiljal sporočila po telefonu.

    »Morda ste zdravnik in rešujete življenje, in upam, da je tako,« je dejala. Nato je dodala, da igralci vidijo in občutijo veliko več, kot si gledalci predstavljajo. Njene besede so v dvorani naletele na glasen aplavz, saj se je dotaknila težave, ki postaja vse bolj pogosta v gledališčih po svetu.

    Rosamund Pike velja za eno najuspešnejših britanskih igralk svoje generacije. Svetovno slavo je dosegla z vlogami v filmih Umri kdaj drugič, Prevzetnost in pristranost in predvsem v psihološkem trilerju Ni je več, za katerega je prejela nominacijo za oskarja. V zadnjih letih je navduševala tudi v seriji Kolo časa. Aprila letos je prejela prestižno nagrado Olivier za vlogo sodnice Jessice Parks v predstavi Inter Alia, ki se ukvarja z vprašanjem spolnega nasilja, odgovornosti in z delovanjem pravosodnega sistema. Gre za zahtevno in čustveno zelo intenzivno predstavo, zato ni presenetljivo, da jo je zmotilo dogajanje v občinstvu ravno na vrhuncu drame.

    Pikova pa ni edina, ki opozarja na slabšanje gledališke kulture. Britanska igralka Lesley Manville je pred kratkim dejala, da jo moti, ko obiskovalci med zaključnim priklonom namesto aplavza v obraz igralcem usmerijo telefone. Po njenem mnenju bi morali ljudje predstavo doživeti, ne pa ves čas razmišljati o posnetkih za družbena omrežja.

    Še bolj neposredno je aprila letos ukrepala Cynthia Erivo. Med predstavo Drakula na londonskem West Endu je opazila gledalca, ki je snemal dogajanje na odru, zato je predstavo za trenutek prekinila in zahtevala, naj telefon pospravi. Posnetki dogodka so hitro zakrožili po spletu in sprožili razpravo o vedenju občinstva.

    Morda najbolj nenavaden primer pa se je zgodil leta 2024. Irski igralec Andrew Scott je med znamenitim Hamletovim monologom Biti ali ne biti opazil gledalca, ki je odprl prenosni računalnik in začel pošiljati elektronsko pošto. Scott je moral za trenutek prekiniti nastop, saj ga je svetloba zaslona zmotila sredi enega najbolj znamenitih gledaliških prizorov.

    Gledališče temelji na posebni vezi med odrom in občinstvom. Ko se nekdo med predstavo zatopi v telefon, se del te čarovnije izgubi. Prav zato je sporočilo Rosamund Pike odmevalo daleč onkraj meja londonskega gledališča.

