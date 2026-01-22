  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Kolinda Grabar-Kitarović skočila v ledeno morje

    Nekdanja hrvaška predsednica je v družbi vplivneža Kristijana Iličića na Antarktiki.
    Thompsonova velika oboževalka je tudi hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović. FOTO: Reuters
    Galerija
    Thompsonova velika oboževalka je tudi hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović. FOTO: Reuters
    R. I.
    22. 1. 2026 | 13:24
    22. 1. 2026 | 13:30
    A+A-

    Po tem, ko je pred dobrim mesecem z oglasom za pižamo nekdanji predsednik Slovenije Borut Pahor dvignil ogromno prahu v javnosti, je pri sosedi vzbudila pozornost nekdanja hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović. Kot poroča Index.hr, se je nekdanja predsednica oglasila z Antarktike, kjer je z gumenjaka skočila v ledeno morje. Posnetek je objavila v svoji instagram zgodbi, delil pa ga je tudi vplivnež Kristijan Iličić.

    »Kolinda Grabar-Kitarović je danes pokazala, kako je videti pravi polarni značaj. Polar Plunge na Antarktiki – ledeno morje, mraz do kosti in nasmeh, ki pove vse. Ne skače se vsak dan na najhladnejši celini sveta. To je trenutek, ki si ga zapomniš za vse življenje,« je zapisal Kristijan.

    Pred skokom je Grabar-Kitarovićeva objavila sporočilo: »Hrvaška skupina je še vedno na čolnu. Vsi smo nad vodo, dihamo. Danes popoldne bomo videli, kdo je živ, kdo je mrtev.« Nekateri trdijo, da gre za posnetek, ustvarjen z umetno inteligenco, dodaja Index.hr.

    image_alt
    Pahor: Država od mene nima pravice pričakovati nič, ker mi tudi nič ne daje

    V družbi Kristijana Iličića

    Na najjužnejšo celino sveta je nekdanja predsednica odpotovala v družbi vplivneža Iličića, ki je tudi prvi objavil, da so na Antarktiki. Na objavljenih fotografijah je videti, kako uživa v impresivni ledeni pokrajini, ledenikih in obali Antarktike, oblečena v ekspedicijsko opremo, na nekaterih posnetkih pa pozira tudi s pingvini, navaja Index.hr.

    Potovanje je bilo organizirano prek agencije Kristijana Iličića, specializirane za oddaljene in zahtevne destinacije.

    Po dostopnih podatkih cena aranžmaja za to potovanje v enega najbolj izoliranih delov sveta znaša 16.990 evrov.

    image_alt
    Opazili smo: Pahorjeva pižama z največjim popustom med vsemi artikli

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Nedelo
    Ženske in politika

    Voditeljice so še vedno v veliki manjšini

    V zgodovini so bile ženske na čelu manj kot tretjine držav članic OZN.
    Agata Rakovec Kurent 9. 6. 2024 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Politični parket je ne zanima

    Nekdanja hrvaška predsednica bo po novem podjetnica

    Podjetje Kolinde Grabar Kitarović je registrirano za dejavnosti, povezane s poslovnim svetovanjem.
    22. 3. 2023 | 12:08
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Kolinda Grabar Kitarović

    Predsednica in deset tisoč potencialnih teroristov

    Sporna preteklost nekdanje predsednice Kolinde Grabar Kitarović še vedno buri duhove.
    Dejan Vodovnik 4. 4. 2022 | 18:17
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Trump preklical grožnje s carinami zaradi Grenlandije

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    21. 1. 2026 | 06:44
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Nabiranje političnih točk

    Desnica se je spravila nad ekološko kmetijstvo

    Ustvarjanje vtisa, da ekološke kmetije ne prispevajo k samopreskrbi s hrano, ampak »le« skrbijo za okolje.
    Maja Prijatelj Videmšek 21. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Kolinda Grabar-KitarovićAntarktikaHrvaška

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Nekdanja predsednica

    Kolinda Grabar-Kitarović skočila v ledeno morje

    Nekdanja hrvaška predsednica je v družbi vplivneža Kristijana Iličića na Antarktiki.
    22. 1. 2026 | 13:24
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    OP Avstralije

    Avstralijo zaznamuje tudi hrvaški obračun

    Hrvaški teniški igralec Marin Čilić se je prebil v tretje kolo odprtega prvenstva Avstralije in se po številu zmag izenačil z Goranom Ivaniševićem.
    22. 1. 2026 | 13:04
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Digitalizacija

    Zakon bi spodbujal mlade in izobraževal starejše

    Kibernetska varnost: Zakon sistemsko ureja dodeljevanje denarja in materialnih spodbud za večjo varnost – V obravnavo na vlado proti koncu leta
    Tomica Šuljić 22. 1. 2026 | 12:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (22. 1.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 22. 1. 2026 | 12:25
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nezaupnica

    Ursula von der Leyen ostaja na bruseljskem prestolu

    Nezaupnico evropski komisiji je podprlo 165 evropskih poslancev, 390 jih je bilo proti. Kako so glasovali poslanci iz Slovenije?
    Peter Žerjavič 22. 1. 2026 | 12:22
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Digitalizacija

    Zakon bi spodbujal mlade in izobraževal starejše

    Kibernetska varnost: Zakon sistemsko ureja dodeljevanje denarja in materialnih spodbud za večjo varnost – V obravnavo na vlado proti koncu leta
    Tomica Šuljić 22. 1. 2026 | 12:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (22. 1.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 22. 1. 2026 | 12:25
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nezaupnica

    Ursula von der Leyen ostaja na bruseljskem prestolu

    Nezaupnico evropski komisiji je podprlo 165 evropskih poslancev, 390 jih je bilo proti. Kako so glasovali poslanci iz Slovenije?
    Peter Žerjavič 22. 1. 2026 | 12:22
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo