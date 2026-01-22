Kolinda Grabar-Kitarović skočila v ledeno morje

Po tem, ko je pred dobrim mesecem z oglasom za pižamo nekdanji predsednik Slovenije Borut Pahor dvignil ogromno prahu v javnosti, je pri sosedi vzbudila pozornost nekdanja hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović. Kot poroča Index.hr, se je nekdanja predsednica oglasila z Antarktike, kjer je z gumenjaka skočila v ledeno morje. Posnetek je objavila v svoji instagram zgodbi, delil pa ga je tudi vplivnež Kristijan Iličić.

»Kolinda Grabar-Kitarović je danes pokazala, kako je videti pravi polarni značaj. Polar Plunge na Antarktiki – ledeno morje, mraz do kosti in nasmeh, ki pove vse. Ne skače se vsak dan na najhladnejši celini sveta. To je trenutek, ki si ga zapomniš za vse življenje,« je zapisal Kristijan.

Pred skokom je Grabar-Kitarovićeva objavila sporočilo: »Hrvaška skupina je še vedno na čolnu. Vsi smo nad vodo, dihamo. Danes popoldne bomo videli, kdo je živ, kdo je mrtev.« Nekateri trdijo, da gre za posnetek, ustvarjen z umetno inteligenco, dodaja Index.hr.

V družbi Kristijana Iličića

Na najjužnejšo celino sveta je nekdanja predsednica odpotovala v družbi vplivneža Iličića, ki je tudi prvi objavil, da so na Antarktiki. Na objavljenih fotografijah je videti, kako uživa v impresivni ledeni pokrajini, ledenikih in obali Antarktike, oblečena v ekspedicijsko opremo, na nekaterih posnetkih pa pozira tudi s pingvini, navaja Index.hr.

Potovanje je bilo organizirano prek agencije Kristijana Iličića, specializirane za oddaljene in zahtevne destinacije.

Po dostopnih podatkih cena aranžmaja za to potovanje v enega najbolj izoliranih delov sveta znaša 16.990 evrov.