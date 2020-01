Kolinda­ Grabar Kitarović ima že veliko ponudb za delo

Preberite še: Vzpon in padec Kolinde Grabar Kitarović



Pobuda treh morij je za Hrvaško zelo koristna

Odhajajoča hrvaška predsednicaje spregovorila o načrtih za prihodnost. Za hrvaške medije je, medtem ko je bila na svetovnem forumu o holokavstu v Izraelu , ki je bil posvečen 75. obletnici osvoboditve nacističnega taborišča Auschwitz-Birkenau, povedala, da se ne namerava vmešavati v politiko novoizvoljenega predsednika»Ne bom ga niti kritizirala niti hvalila, prav tako ne bom komentirala njegovega dela,« je za spletni portal Dnevnik.hr povedala enainpetdesetletna političarka in dodala, da se bo po predsedniš­kem mandatu posvetila pomembnim družbenim vprašanjem, kot so zlorabe, in okolju. Prizadevala si bo za čisto Jadransko morje in oglaševanje Hrvaške kot blagovne znamke v tujini. Pojasnila je, da bo za zdaj ostala na Hrvaškem, ker se hoče odpočiti po petlet­nem predsedovanju, menda je že dobila veliko ponudb za delo.»Je med temi tudi kaj privlačnega? Veliko,« je dejala. Hrvaška političarka se je minulo sredo udeležila tudi svetovnega gospodarskega foruma v Davosu, na katerem je predstavila Pobudo treh morij, ki bi lahko Hrvaški, kot je povedala novinarjem v Izraelu, prinesla veliko koristi.Kolinda Grabar Kitarović odhaja s predsedniškega položaja, potem ko je na nedavnih volitvah izgubila proti socialdemokratu in nekdanjemu premieru Zoranu Milanoviću. Za Milanovića je glasovalo nekaj manj kot 53 odstotkov od približno 3,8 milijona volilnih upravičencev.