Kolumbijski volivci pred črno-belo izbiro

Tako kot marsikje drugje je tudi v veliki južnoameriški državi Kolumbiji politika razdeljena na dva ostro ločena pola. V nedeljo se je prvem krogu predsedniških volitev pomerilo kar 13 kandidatov in kandidatk. Razumljivo nihče ni dobil več kot polovice glasov, kolikor bi jih potreboval za zmago, a sta imela dva, Abelardo de la Espriella in Iván Cepeda, povsem jasno prednost. Prvi je dobil skoraj 44 odstotkov, drugi dobre štiri desetine glasov, zato se bosta pomerila v drugem krogu.

Kandidatka Paloma Valencia, ki so ji nekatere raziskave javnega mnenja namerile petino do četrtino podpore in celo možnost za uvrstitev v drugi krog, je dobila manj kot sedem odstotkov glasov. Zanimivo je, da že od začetka februarja ni nobena od številnih raziskav pokazala, da bi lahko največ glasov dobil 47-letni Espriella. Prav vse so napovedale prednost 63-letnega Cepeda, nekatere zmagovalcu prvega teka volitev niso napovedale niti uvrstitve v drugi krog, ki bo potekal 21. junija.

Tekmeca sta predstavnika različnih polov kolumbijske politike. Mlajši je formalno neodvisni kandidat, a z jasno podporo Gibanja za narodno rešitev (Movimiento de Salvación Nacional, MSN). Gre za skrajno desno stranko, ki v politiki na državni ravni do zdaj ni imelo praktično nobenega vpliva. Po drugi strani je Cepeda kandidat Zgodovinskega zavezništva (Pacto Histórico, PH), ploda lanske združitve več levo usmerjenih strank. Ta je na volitvah marca letos zmagala na volitvah v spodnji dom parlamenta in je z zavezniki v silno razdrobljenem predstavniškem domu oblikovala manjšinsko vlado.

V Kolumbiji, za 57 Slovenij veliki državi s skoraj 53 milijon prebivalcev imajo sicer predsedniški sistem, kjer je predsednik države hkrati predsednik vlade in ima veliko moč. Trenutni predsednik Gustavo Petro zaradi omejitve trajanja vodenja države na en mandat ne more več kandidirati. Je prvi levo usmerjeni predsednik Kolumbije in je znan po progresivnem vodenju države, s katerim je precej izboljšal standard večine ljudi. Ker je Petro član PH, je njegova podpora Cepedu samoumevna.

Kandidat PH je odraščal v politično angažirani družini. Njegov oče je bil vodja komunistične stranke, zato je družina večkrat živela zunaj domovine, nestabilne države, v kateri so potekali boji med desnimi vladami, levičarskimi gverilci in desničarskimi paravojaškimi enotami, vse skupaj pa je bilo zabeljeno z mastnimi prihodki mafijskih kartelov, ki so izdelovali kokain in ga pošiljali na tržišče v Združenih državah. V otroštvu je Cepeda živel na Kubi, filozofijo pa je študiral v takrat še komunistični Bolgariji.Zmagovalec prvega kroga Espriella bi težko bil bolj drugačen. Rojen v družino kolumbijske elite se je v mladosti zabaval z mučenjem mačk, je ljubitelj orožja in lova. Doštudiral je pravo, je milijonar in tako kot vsi sodobni skrajni desničarji občuduje Donalda Trumpa. Zavzema se za prostotržno gospodarstvo, trdo roko države, odhod Kolumbije iz mednarodnih organizacij in nasprotuje pravici do splava.