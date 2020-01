Komaj čaka skok v morje in čips

Astronavtkaje v vesolju že od marca lani. Na trdna tla se vrača 6. februarja, ko bo še z dvema ruskima kozmonavtoma pristala v Kazahstanu. Kochova z enajstimi meseci bivanja na Mednarodni vesoljski postaji drži rekord najdaljšega neprekinjenega bivanja v vesolju med ženskami, 328-dnevna odprava pa bo druga najdaljša za Američane. Dvanajst dni dlje je bil v vesolji astronavt Scott Kelly Kochova je skupaj s kolegiconavdahnila številne ženske (in moške), ko sta 18. oktobra lani opravili prvi izključno ženski vesoljski sprehod . »Obe sva kot deklici navdih iskali pri drugih, ko je v naju rastla želja 'postati astronavtka'. Da bova morda zdaj za nekega otroka navdih, je še dodatna svetla točka dogodka,« je poudarila v pogovoru za Associated press. »Raznolikost spolov je nekaj, za kar se splača boriti,« je poudarila inženirka in fizičarka. Na postaji trenutno bivajo štirje moški in dve ženski.Svoje delo obožuje, med bivanjem je opravila šest izhodov izven postaje in številne znanstvene eksperimente. A vseeno pogreša družino in prijatelje. »Če bi me lahko obiskovali, bi lahko bila tu še kar nekaj časa,« je povedala Kochova, ki je tokrat prvič v vesolju. Brez telefonskih in videoklicev pa bi bilo izjemno težko, je priznala.Pogreša pa tudi določeno vrsto hrane: denimo čips. Ta je, ker se preveč drobi, prepovedan na postaji. »Čipsa nisem jedla že deset mesecev in pol. Sem pa jedla sveže jabolko,« je povedala. Presenetilo jo je, kako hitro se je navadila na breztežnost, a jo na drugi strani »jezi«, ko ne more preprosto odložiti predmeta. Na postajo vedno nekam odletijo, če jih ne pritrdi na ježke ali z lepilnim trakom.Kochova, ki ravno danes praznuje 41. rojstni dan, sicer z možemna trdnih tleh živi v Galvestonu v Teksasu ob Mehiškem zalivu in se tudi zelo veseli skoka v morje.