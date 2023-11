Kombinacija Nasledstva in Silicijeve doline

Grožnje zaposlenih in pritisk Microsofta so očitno zalegli: potem ko je upravni odbor podjetja OpenAI, ki je lani vzpostavilo slavnega klepetalnega robota umetne inteligence ChatGPT, nepričakovano odpustil glavnega izvršnega direktorja Sama Altmana, je več sto zaposlenih napisalo pismo, v katerem so zagrozili, da bodo, če ne bo odstopil celoten upravni odbor, zapustili podjetje, danes pa je odjeknila novica, da se Altman vrača na prejšnji položaj.

Upravni odbor OpenAI je v utemeljitvi odločitve, da odpusti Altmana, prejšnji teden zapisal, da ta ni bil dosledno iskren v komunikaciji in je izgubil njihovo zaupanje. Novica je sprožila pravo dramo v podjetju in zunaj njega. Izvršni direktor Microsofta Satya Nadella je sporočil, da bodo zaposlili Altmana in nekatere člane njegove ekipe. Microsoft je sicer največji investitor v OpenAI, vanj je vložil na milijarde dolarjev, pri odločitvi za Altmanovo razrešitev pa ni sodeloval.

»OpenAI se je za kratek čas spremenil v kombinacijo Nasledstva in Silicijeve doline. Podjetje je imenovalo dva različna začasna izvršna direktorja, zdelo se je, da se je Altman pridružil Microsoftu, le da je bila ta napoved nato umaknjena, roki za pogajanja o Altmanovi vrnitvi so menda prihajali in odhajali, zaposleni pa so grozili z množičnimi odpovedmi,« so dogajanje komentirali na ameriški medijski mreži NBC.

V OpenAI so danes na družbenem omrežju X zapisali, da so načeloma dosegli dogovor z Altmanom o vrnitvi na funkcijo glavnega izvršnega direktorja podjetja in da vzpostavljajo nov upravni odbor, ki ga bodo (sprva) sestavljali Bret Taylor kot predsednik ter Larry Summers in Adam D'Angelo kot člana. Pogovori o podrobnostih so v teku, so dodali.

Nadella je medtem zapisal, da podpira Altman vrnitev v OpenAI. »Verjamemo, da je to prvi ključni korak na poti k stabilnejšemu, dobro obveščenemu in učinkovitejšemu upravljanju podjetja,« je zapisal izvršni direktor Microsofta

38-letni Altman velja za osrednjega igralca pri razvoju umetne inteligence, z razvojem klepetalnega robota ChatGPT, ki lahko v le nekaj sekundah pripravi vsebino po modelu človeka, kot so pesmi ali umetniška dela, pa je postal senzacija tehnološkega sveta in nova zvezda Silicijeve doline.

Začetek projekta ChatGPT je sprožil tekmo na področju umetne inteligence med tehnološkimi velikani kot so Amazon, Google, Microsoft in Meta.