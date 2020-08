Komik zapleten v kriminalni umor

Na televizijske ekrane se vrača komik Steve Martin, ki danes praznuje 55. rojstni dan. V komediji Only Murders in the Building se bo januarja pridružil prijatelju Martinu Shortu in pevki Seleni Gomez, vsi trije pa bodo igrali neznance zapletene v kriminalni primer.



Martin se je s komedijo pričel ukvarjati že med študijem drame v Kaliforniji, ko je v Disneylandu delal kot glasbenik in čarovnik, v krajevnih nočnih klubih pa je nastopal tako s šalami kot z banjom. Leta 1967, preden je študij sploh končal, je že podpisal pogodbo za pisanje televizijske serije The Smothers Brothers Comedy Hour, za katero je prejel emmyja.

Že prvi film nominiran za oskarja

Kot samostojni komik se sicer ni uveljavil do leta 1976, ko je prvič vodil NBC-jevo oddajo Saturday Night Live, je pa zato kmalu zatem uspel tudi v svetu filma. Njegov prvi film, The Absent-Minded Waiter, ki ga je napisal sam, je bil nominiran za oskarja in pritegnil pozornost režiserja Carla Reinerja s komer je Martin izdelal več uspešnih komedij.



V filmih je igral do leta 2015, med najbolj znanimi pa so Roxanne, Nevestin oče in Rožnati panter. Obenem je Martin uspel tudi v glasbi. Albuma, ki ju je izdal leta v sedemdesetih sta prejela grammyje. Leta 2006 je izdal album The Crow, na katerem je sodeloval z Dolly Parton, leta 2014 pa je z Edie Brickell napisal tudi muzikal, ki je prejel pet nominacij za tonyje. Martin je napisal je tudi kar nekaj knjig, znan pa je tudi kot zbiralec umetnin.