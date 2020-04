FOTO:Komiki v osamitvi: Zaradi Chucka Norrisa mora virus v karanteno

O medvedku brez maske



O nastopih s kavča



O najljubšem koronavicu



O tem, kdaj bo njegov naslednji nastop

Foto: Simon Pelko Boštjan Gorenc - Pižama



Foto: Jan Črmelj Tin Vodopivec



Foto: Jože Suhadolnik Perica Jerković



Vsak dan hodim po gozdovih, kjer ne srečam nikogar, čeprav se mi je zadnjič zgodilo, da je v grmu nekaj zašumelo in sem se že prestrašil, da je človek. No, na srečo je bila le medvedka z mladičem, ampak se jima vseeno nisem približal, ker mladič ni imel maske.Vsak teden nastopim kot imitator v radijski oddaji Radio Ga Ga. S Sašem Hribarjem se v studiu izmenjujeva. Vsak teden je eden od naju voditelj oddaje. S pevskimi točkami pa nastopam tudi v oddaji Kaj dogaja, tako da kavča za zdaj še ne mislim uporabljati za nastope.Baje je Chuck Norris dobil koronavirus. Virusu so odredili dva tedna karantene.Menim, da junija.Kombiniram šolsko delo z otrokom in prevajanje ter pisanje. Na srečo živimo v vaškem okolju, tako da smo lahko precej na svežem zraku. Že od začetka karantene na svoji strani na facebooku ob večerih pripovedujem pravljice v živo. Tako lahko malce pomagam drugim staršem, ki si lahko privoščijo deset minut oddiha, medtem ko ob sedmi uri kratkočasim njihovo mladež. Za Val 202 pripravljam krajše prispevke Književnost v pižami, in sicer ob ponedeljkih in torkih ob deveti uri na zabaven način obdelam besedilo, ki ga obravnavajo pri slovenščini v tretji triadi.Z Anžetom Tomičem sva že nekaj časa v okviru Glav nameravala posneti serijo podkastov Tomo gleda Potterja, v katerih bi komentirala filme o mladem čarovniku, saj je bil Anže pred mesecem še popoln nepoznavalec sveta, ki ga je ustvarila J. K. Rowling. Tako posnameva približno dva podkasta na teden in počasi bova morala poiskati novo temo za naslednje oddaje. Med ustvarjanjem podkastov za poldrugo uro pozabiva na dogajanje zunaj, obenem pa dobivava gore zahval, da kratkočasiva tudi druge. Prav neverjeten je odziv v Apparatusovi skupini na facebooku, kjer poslušalci redno dopolnjujejo luknje v mojem poznavanju potteriade in sočutno pomilujejo Anžetova napačna predvidevanja.Še največkrat s Sašem Staretom. Sicer pa s svojima sobradačema Perico Jerkovićem in Gašperjem Bergantom še vedno redno tipkamo v skupinskem pogovoru, četudi je predstava že odšla v penzijo.Najbolj iskreno me je nasmejal tisti Roka Škrlepa. »Romeo, kdaj se spet vidiva?« Odgovor pa: »Julija.«Upam, da najkasneje na festivalu Panč.Doma imamo živahno bitje, ki bo kmalu staro pol leta, tako da je vsako sekundo dneva akcija. (smeh) Veliko se igramo, smejimo, je pa tudi zelo naporno. Predvsem ker ima mali novo filozofijo, ki se glasi: življenje je preveč zanimivo, da bi ga prespal.Z Andrejem Podbevškom, ki je vzpenjajoča se zvezda domače komedije, z bizarnim in malce temačnim smislom za humor. Vsak dan sva na zvezi, predvsem ker mi pomaga montirati zadnji šov Peti element, ki te dni prihaja na Voyo.Kadar koli odprem facebook ali instagram, me kar zasujejo šale na račun korone. Vsi so čez noč postali komiki. Michael Che iz oddaje Saturday Night Live je imel šalo na temo domnevnega nastanka virusa. Neki tip je pojedel netopirja. Ampak gotovo ga je kdo hotel opozoriti in mu je rekel: »Ej, tole čudno smrdi.« On pa mu je odgovoril: »Aaah, kaj gre lahko narobe?«Julija na festivalu Lent? Tam sem nastopal že trinajst let zapored, tako da bi bilo ... Hm, čakajte, razen če je to ta »trinajstica«?Kot nekdo, ki namesto iz pisarne dela od doma, sem vrsto let treniral za nastalo situacijo. Zdaj sta z mano sicer tu vse dneve še sokarantenca, če tako poimenujem ženo in sina, ampak kregamo se presenetljivo malo. Ni jutranjih težav z zbujanjem zaradi šole, ni večernega pritiska s pravočasnim spanjem. Največ se ukvarjamo s strateškimi nakupi, kuhanjem obrokov in iskanjem neobljudenega koščka narave za popoldanski sprehod, kar je v Ljubljani precejšen podvig. PST je po novem Promenada sprehajalcev in tekačev. Mislim, da je povsod enako. Če se bo ta navada obdržala, bomo po koncu epidemije dobili najbolj zdravo generacijo v zgodovini Slovenije. Še okolje se zdravi, torej je to splošna zmaga.Ravno te dni smo na youtubu objavili roast Uroša Kuzmana. Posneli smo ga novembra in že na začetku smo bili dogovorjeni, da ne bo predvajan na televiziji, temveč na spletu, da bo dostopen vsem, brezplačno in kadar koli. Komiki se trudimo tudi z objavami videov, ki smo jih hranili v arhivih. Jaz sem objavil dokumentarec Leto, ki ponuja vpogled v stand up sceno leta 2010, Vid Valič je objavil svoj šov Tvoj bodoči bivši mož, Rok Škrlep je objavil svoj set, Matej Pušnik snema karantenske intervjuje s komiki, Marko Žerjal pa je tako ali tako youtuber in ves čas objavlja.S kolegi imam malo stikov, vsak je v drugačnih okoliščinah. Tisti, ki imajo družine, imajo zapolnjen urnik s prej omenjenimi opravki, h katerim partnerice rade navržejo še kakšno rekreacijo v obliki čiščenja pečice ali brisanja fug v kopalnici. Tisti, ki niso te sreče in so samski, pa samoizolacijo najbrž obrnejo v obdobje nemotenega ustvarjanja, če tako ljubkovalno poimenujemo depresijo.Domislic je res ogromno, mene se je najbolj dotaknila tista, kjer so vsi dnevi v angleščini prečrtani tako, da je povsod na koncu samo ---DAY, ---DAY, ---DAY. Vse skupaj je en neskončen blursday.Julija, upam. Najbrž je zbiranje ljudi na odprtem manj problematično.