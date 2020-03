Končal, še preden je začel

V Iraku že od oktobra potekajo različni nasilni protesti proti neučinkovitosti oblasti ter vmešavanju Irana in Amerike v njihove notranje zadeve; v njih je do zdaj umrlo že več kot 700 ljudi. FOTO: Reuters

Irak je država s precej nesrečno zgodovino v zadnjih desetletjih, od diktature, vojn, mednarodnih sankcij, tuje zasedbe in državljanske vojne do krvavih protestov proti oblasti v zadnjih mesecih, v katerih je umrlo več kot 700 ljudi. Zaradi njih je proti koncu lanskega leta odstopil prejšnji premier. Zdaj je, še preden je oblikoval novo vlado, odstopil njegov predvideni naslednik, 65-letni; Mahdi tako ostaja vršilec dolžnosti vodje ministrske ekipe.V odstopnem pismu predsedniku Irakaje Alavi zapisal, da nekateri politiki niso resni glede reform ali obljub ljudem, kar dokazuje to, da parlamentu že trikrat ni uspelo glasovati o njegovi predvideni vladi. Dvakrat prejšnji teden, v nedeljo, ko so sklicali tretjo sejo parlamenta, na kateri naj bi glasovali o Alavijevi listi, pa je prišlo samo 108 od 329 poslancev. Nekaj ur pozneje je nesojeni novi premier odstopil. Ker se je prvič zgodilo, da bi kandidat odstopil pred formiranjem vlade, so roki, v katerih morajo nastale težave rešiti, nejasni. Predsednik Saleh je sicer zatrdil, da bo novega kandidata predlagal v 15 dneh.Politik s polnim imenom Mohamed Tavfik Alavi je eden od tipičnih vodilnih kadrov Iraka po ameriški zasedbi države spomladi 2003. Med študijem arhitekture v Bagdadu je očitno prišel v konflikt z diktatorskim režimom, zato je leta 1977 pobegnil v Libanon. Na Ameriški univerzi v Bejrutu je končal študij arhitekture in se preselil v Veliko Britanijo, kjer je dobil njihovo državljanstvo. Ukvarjal se je predvsem z nepremičninskimi posli v Libanonu, Maroku in Veliki Britaniji.V domovino se je vrnil po ameriški invaziji in leta 2005 postal poslanec v parlamentu. Dvakrat je vodil ministrstvo za komunikacije, vendar je obakrat odstopil iz enakega razloga, nesoglasij s takratnim premierom Nurijem al Malikijem.