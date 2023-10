Konec dolgih let trpljenja za avstralsko novinarko

Novico o njeni izpustitvi je sporočil avstralski premier Anthony Albanese, ki je razkril, da so pravni postopki na Kitajskem zaključeni, da sta jo v Melbournu pričakala njena dva otroka, na letališču jo je sprejela zunanja ministrica Penny Wong. Povedal je, da je z njo v sredo govoril po telefonu, izpustitev novinarke iz pripora pa bo olajšala njegovo letošnje načrtovano potovanje na Kitajsko. »Njena vrnitev za njeno družino pomeni konec let trpljenja. Vlada si je za to prizadevala dolgo časa, njene vrnitve pa niso toplo sprejeli le njeni družinski člani in prijatelji, ampak vsi Avstralci,« je dejal.

Ko so jo 13. avgusta 2020 aretirali, je 48-letna Cheng Lei kot poslovna novinarka delala za CGTN, kitajsko državno televizijsko postajo v angleškem jeziku. Prvih šest mesecev je brez obtožnice preživela v samici, kasneje pa so jo na tajnem sojenju obtožili »nezakonitega posredovanja državnih skrivnosti v tujino«. Obtožbe nikoli niso bile javno objavljene, z njimi ni bila seznanjena niti njena družina, avstralski veleposlanik na Kitajskem Graham Fletcher pa je neuspešno skušal pridobiti dovoljenje za vstop v sodno dvorano.

Avgusta je Cheng Lei v odprtem pismu Avstralcem, ki ga je narekovala skupini diplomatov, ki so vsak mesec govorili z njo, dejala, da pogreša sonce, na katerem lahko stoji le deset ur na leto, in da že tri leta ni videla drevesa.

S kitajskega ministrstva za državno varnost so v sredo sporočili, da je bila na Kitajskem rojena novinarka, ki je z družino pri desetih letih emigrirala v Avstralijo, deportirana po prestani kazni dveh let in 11 mesecev. Dodali so, da je priznala krivdo.

Napetosti med Canberro in Pekingom so se povečale med pandemijo covida-19, ko je Kitajska prepovedala uvoz avstralskega ječmena, premoga in lesa. Blokado so odpravili v začetku leta, kar je bil prvi znak otoplitve odnosov.