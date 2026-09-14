Leto po smrti Charlieja Kirka: Turning Point v krizi, Trump izgublja mlade

»Če mislite, da je bila misija mojega moža prej vplivna, ne veste, o čem govorite. Nimate pojma, kaj ste sprožili po vsej državi in po svetu,« je pred letom, kmalu po likvidaciji njenega moža, konservativnega aktivista Charlieja Kirka 10. septembra 2025 povedala Erika Kirk. Moža je na mitingu na univerzi Utah Valley v za slab Maribor velikem mestu Orem v osrednjem delu ameriške zvezne države Utah ustrelil ideološki nasprotnik Tyler Robinson.

Kirkova je govorila predvsem o organizaciji Turning Point USA (TPUSA). Leta 2012 jo je soustanovil in do atentata vodil mož. Soustanovitelj in začetni financer je bil poslovnež in konservativni politični aktivist Bill Montgomery; star 80 let je zaradi covida-19 umrl poleti 2020, ko se je takratni (in sedanji) predsednik ZDA ter vodilna oseba novega ameriškega konservativizma Donald Trump bolj kot z resnostjo pandemije ukvarjal s podcenjevanjem nevarnosti bolezni, širjenjem teorij zarote o njej in modrovanjem o tem, kako bi jo lahko zaustavili s čim hitrejšim širjenjem, da bi dosegli tako imenovano čredno imunost populacije, ali z uporabo neučinkovitih zdravil.

Cilj TPUSA je bilo predvsem spodbujanje konservativizma med mladino na srednjih šolah in univerzah. Kirk sicer ni dokončal študija, žena Erika, po smrti moža vodi organizacijo, pa je doštudirala politologijo in mednarodne odnose. Leta 2012 je zmagala na tekmovanju za Miss Arizone, kjer je odraščala in študirala.

Prejšnji konec tedna so neznanci porušili novi spomenik Charlieju Kirku pred sedežem njegove organizacije TPUSA v glavnem mestu Arizone Phoenixu. Namesto tega so privrženci postavili tablo, na kateri prosijo »našega ljubečega odrešenika« Jezusa, naj sprejme Charlieja v »svoje usmiljeno naročje«. FOTO: Damon Jung via Reuters

Njene smele besede o bleščeči prihodnosti TPUSA so se morda izkazale za preuranjene in preoptimistične. Organizacija se namreč leto dni po smrti nespornega in karizmatičnega vodje Kirka srečuje s krizo identitete, saj je očitno, da se ni povsem združila okoli nove voditeljice.

Kriza vodenja TPUSA se za zdaj pri članstvu še ne pozna. V lanskem šolskem letu je v njenih aktivnostih v 3500 srednješolskih in 1500 študentskih klubih sodelovalo več kot milijon šolajočih se Američanov. Tiskovni predstavnik organizacije Andrew Kolvet pravi, da je bila to največja rast v vseh pogledih. Vendar je priznal, da se »srečujemo s številnimi izzivi«, kar pa so lahko menda tudi nove priložnosti.

V času atentata je takrat 31-letni Kirk veljal za eno najbolj vplivnih osebnosti v mladinskem konservativnem gibanju in tudi v desni od dveh osrednjih političnih strank v ZDA, republikanski. Bil je eden od tesnih zaveznikov in gorečih podpornikov Trumpa.

Ta bi ga zdaj krvavo potreboval, saj republikancem na prihajajočih novembrskih volitvah v senat in predstavniški dom kongresa, se pravi zgornji in spodnji dom zveznega parlamenta, grozi, da bodo izgubili večino. Če se bo to zgodilo, se bo drugi Trumpov mandat še pred polovico vsaj v operativnem pogledu tako rekoč končal, saj je v zadnjih letih vedno bolj ostro razdeljeni politiki ZDA vedno težje doseči kompromise prek strankarskih meja.

Mladi so bili ena od najpomembnejših skupin volivcev, ki so Trumpu leta 2024 prinesli zmago na predsedniških volitvah. Večinoma jih je po mnenju političnih analitikov na desno popeljal prav Kirk. To mu je uspelo z neprekinjenim, neutrudnim osebnim agitiranjem po srednjih šolah in univerzah.

Vdovi Charlieja Kirka Eriki Kirk je predsednik Donald Trump mesec po likvidaciji moža izročil posmrtno priznanje zanj, najvišje ameriško odlikovanje, predsedniško medaljo svobode. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Njegova pet let starejša vdova Erika očitno ne premore ne tovrstnega elana ne osebne karizme. Na začetku mandata je Trumpovo politiko podpiralo več kot devet desetin njegovih volivcev, mlajših od 35 let. Do zdaj je ta delež padel na še vedno visokih, a v oči bijoče nižjih 57 odstotkov.