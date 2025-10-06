Kaj ima Pika Nogavička s švedskim kulturkanonom?

Švedska konservativna vlada je v začetku septembra predstavila seznam, katerega cilj je opredeliti »skupni referenčni okvir« za spodbujanje integracije tujcev. Švedski kulturkanon (kulturni kanon), ki ga je predstavila konservativna ministrica za kulturo Parisa Liljestrand, vsebuje 109 elementov, ki sta jih izbrali dve vladni komisiji, vključuje pa marsikaj, od Pike Nogavičke do Bergmanovega Sedmega pečata, evropske konvencije o človekovih pravicah, Ikee, Nobelove nagrade in starševskega dopusta.

Cilj desnosredinske konservativne švedske vlade, v kateri so tudi skrajno desni Švedski demokrati (SD), je vzpostaviti »skupni referenčni okvir« za prebivalce države, tako za tiste, rojene na Švedskem, kot za priseljence.

»Ta projekt si prizadeva spodbujati vključevanje, ne izključevati, temveč omogočiti več ljudem, da sodelujejo v skupnosti, ki za mnoge ostaja zaprta,« je dejala ministrica, ki si želi, da bi o kulturnem kanonu učili tudi v šolah, vendar ni jasno, kako konkretno naj bi ta seznam spodbudil vključevanje priseljencev, poleg tega pa opozicijske stranke obsojajo nostalgično vizijo projekta.

Švedska ministrica za kulturo Parisa Liljestrand ima na vladni spletni strani v predstavitvi zapisano, da je ponosna, da zastopa vlado, »ki si je za poslanstvo zadala varovanje švedske kulturne dediščine«. FOTO: Wikipedia

Priseljenka iz ZDA, učiteljica Jennifer Claywood, meni, da švedski kulturkanon briše desetletja progresivnih vrednot in »švedskost« enači z nekimi minulimi časi. Kot je zapisala za švedski liberalni časnik Norran, je imela predstavo, da je Švedska odprta za begunce in velikodušna socialna država, kjer je pomembna enakost, kjer imajo otroci glas in je poskrbljeno za starejše.

»Biti 'Šved' je pomenilo, da pomagaš drugim. Ta Švedska – Švedska, ki so jo spoznali številni priseljenci – ima v novem kulturnem kanonu le malo prostora. Vladni seznam stotih del in tradicij trdi, da opredeljuje nacionalno dediščino, toda vse našteto je staro vsaj 50 let,« je zapisala in dodala, da kulturkanon daje sporočilo, da se je čas ustavil leta 1975, »švedskost« pa je stvar preteklosti, in ne nekaj živega.