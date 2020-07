Kontroverzna urednica zapustila sovražno uredništvo New York Timesa

Časnik New York Times je v kratkem času ostal brez drugega urednika oziroma urednice. Potem ko je 7. junija zaradi pritiskov iz uredništva odstopil namestnik urednika James Bennet, mu je zdaj sledila še urednica mnenjskih strani, 36-letna Bari Weiss. Oba je odnesla objava pisma republikanskega senatorja Toma Cottona, v katerem je zagovarjal uporabo nasilja nad protestniki na ameriških ulicah. Nekateri kolegi so Weissovo napadli, da je objava članka ogrozila življenja temnopoltih Američanov. Nato se je v Timesu, kot je tvitnila Weissova, začela »državljanska vojna«.



Kot je pojasnila zdaj že nekdanja urednica, je odstopila zaradi »nadlegovanja kolegov« in »neliberalnega okolja«. Po njenem mnenju je ozračje v hiši sovražno do vsega, kar ni ideološko levo od sredine, kolegi so jo zmerjali z rasistko in nacistko, zahtevali njen odstop, vodstvo hiše pa je ni zaščitilo.



New York Timesu se je pridružila 2017, po Trumpovi zmagi na volitvah, da bi dali več priložnosti tudi sredinskim in konzervativnim mnenjem. A kot pravi, se pri Timesu niso ničesar naučili, tudi tega ne, da je »treba razumeti tudi druge Američane, se upreti delitvam na plemena in se zavedati pomena svobodne izmenjave idej za demokratično družbo.«



Weissova se je rodila v Pittsburgu, na univerzi Columbia je študirala zgodovino, od 2013 do 2017 je delala za Wall Street Journal, zadnja tri leta pa v New York Timesu. Je avtorica knjige Kako se boriti proti antisemitizmu. Sebe je opisala kot liberalko, ki se počuti nelagodno ob pretirani levičarski kulturi. Bila je med podpisniki pisma v Harper's Magazine, v katerem so ugledna imena pozvala proti t. i. kulturi preklica. Jerusalem Post jo je uvrstil med 50 najvplivnejših Judov. Njeno pismo so pohvalili različni vplivni politiki, tudi predsednik Donald Trump.