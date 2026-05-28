Korupcijska afera v Španiji: krog okoli premiera v škripcih leto pred volitvami

Španski premier Pedro Sánchez se spoprijema z vse večjim političnim pritiskom zaradi več korupcijskih preiskav, ki vključujejo njegovega brata Davida Sáncheza, ženo Begoño Gómez, nekdanjega premiera Joséja Luisa Rodrígueza Zapatera ter več nekdanjih tesnih sodelavcev iz socialistične stranke PSOE. Primeri prihajajo pred sodišče ravno v času, ko se država pripravlja na parlamentarne volitve prihodnje leto.

David Sánchez bo stopil pred sodišče v pokrajini Estremadura zaradi obtožb o trgovanju z vplivom in zlorabi javnega položaja. Tožbo je vložila organizacija Manos Limpias, ki jo povezujejo s skrajno desnico. Preiskovalci so zatrdili, da je leta 2017 dobil posebej ustvarjeno službo v mestu Badajoz zaradi bratovih političnih povezav. David Sánchez je vse obtožbe zanikal, grozi mu do tri leta zapora.

Tudi premierova žena Begoña Gómez je pod preiskavo po prijavi iste organizacije. Sodnik v Madridu jo obtožuje poneverbe, trgovanja z vplivom, korupcije pri poslovnih dogovorih in zlorabe javnih sredstev. Očitki se nanašajo na njeno delo na madridski univerzi Complutense, na kateri naj bi z uporabo političnih povezav pridobila položaj in zasebne koristi. Obtožbe so zanikali tako ona kot njeni sodelavci.

Obtožbe zanikajo

Preiskovalci preverjajo še morebitno vlogo nekdanjega socialističnega premiera Joséja Luisa Rodrígueza Zapatera pri državnem reševanju letalske družbe Plus Ultra med pandemijo covida-19. Preučujejo domnevo, da je bilo 53 milijonov evrov državne pomoči zlorabljenih ali uporabljenih za pranje venezuelskega denarja prek evropskih držav. Sodnik meni, da je Zapatero vodil mrežo političnega vplivanja za pridobivanje gospodarskih koristi. Tudi ta je vse obtožbe zavrnil.

Pedro Sánchez vztraja, da so njegova žena, brat in politični zavezniki žrtve politično motiviranih napadov in medijskih kampanj. Kritiziral je tudi del španskega sodstva, češ da nekateri sodniki delujejo politično. Pritisk večajo še drugi korupcijski škandali v PSOE. Nekdanji minister José Luis Ábalos in drugi sodelavci so obtoženi prejemanja podkupnin pri javnih pogodbah za zaščitno opremo med pandemijo. Eden izmed Sánchezovih glavnih sodelavcev Santos Cerdán je moral odstopiti zaradi domnevnega prejemanja provizij pri gradbenih pogodbah. Dodaten udarec za vlado je bila obsodba državnega tožilca Álvara Garcíe Ortiza zaradi razkritja zaupnih informacij v davčnem primeru, povezanem s partnerjem vplivne konservativne političarke Isabel Díaz Ayuso.

Opozicijska ljudska stranka PP in skrajno desni Vox sta zahtevala predčasne volitve. Vodja PP Alberto Núñez Feijóo je zatrdil, da država ne more več prenašati stalnih afer, vodja Voxa Santiago Abascal pa je govoril o »mafiji, ki vlada Španiji«. Sánchez je kljub pritiskom zavrnil možnost predčasnih volitev in poudaril, da država potrebuje politično stabilnost.