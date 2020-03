Kot bi padel z Marsa

Marsikdo bi vsaj začasno hotel zapustiti matični planet, nekateri pa nehote in predvsem nevede ubirajo nasprotno pot – kot da so padli z Marsa. To velja za 48-letnega ameriškega igralca in frontmena skupine 30 Seconds to Mars Jareda Leta. Možak se je za 12 dni odpravil v puščavo na tiho meditacijo. Ko se je vrnil, je doživel šok. Svet v krempljih koronavirusa.



»S prijatelji smo bili v popolni izolaciji, brez mobitelov, brez komunikacije s svetom, zdaj, ko smo se vrnili, vidimo, da nikoli več ne bo tako, kot je bilo.« Sporočila dobiva od prijateljev, oboževalcev in sledilcev z vsega sveta ter poskuša dojeti, kaj se je zgodilo. »Vsem pošiljam dobro energijo, prosim vas, ostanite doma, bodite na varnem.«



Jaredovih 4,3 milijona sledilcev na družbenih omrežjih sploh ni zaznalo, da je zvezdnik odsoten, in čeravno povsod preklicujejo koncerte in podobne dogodke, Leto tega še ni storil s tridnevnim festivalom Mars Island na hrvaškem otoku Obonjan. S svojo skupino bi moral pri naših sosedih nastopiti avgusta.



Lani je bil festival prvič na Hrvaškem, poprej štirikrat v Kaliforniji, cena vstopnic se je začela pri 1300 evrih, poleg dobre glasbe je Leto ponudil obiskovalcem spanje v velikih šotorih, okusno hrano, meditacijo, jogo, delavnice dobrega počutja, vse skupaj brez alkohola.



Zasedbo je leta 1998 ustanovil s starejšim bratom Shannonom, preboj v Hollywood pa doživel v devetdesetih, ko je igral mladostniški drami Moje tako imenovano življenje. Leta 2013 je za vlogo v filmu Klub zdravja Dallas dobil oskarja.