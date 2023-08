Kraje umetnin bodo odnesle direktorja Hartwiga Fischerja

V Britanskem muzeju (British Museum) že nekaj časa zvonijo vsi alarmi, a le v prenesenem pomenu. Odkar so odkrili, da je iz njihove izjemne zbirke izginilo več dragocenih predmetov, celo iz obdobja pred našim štetjem, si vodstvo na vse pretege prizadeva rešiti, kar je mogoče rešiti. Med pogrešanimi dragocenostmi so kosi zlatega nakita, kameje iz poldragih kamnov in izdelki iz stekla, a seznam morda sploh še ni popoln. Zadevo preiskuje policija, iz muzeja so odpustili enega od sodelavcev, zdaj pa je iz ustanove, ki sodi med najbolj obiskane turistične atrakcije na Otoku, prišla novica, da se bo moral posloviti tudi njen direktor, Hartwig Fischer.

Ugledni nemški umetnostni zgodovinar je vodenje muzeja, v katerem hranijo na milijone predmetov neprecenljive vrednosti, prevzel leta 2015 in ga pripeljal tudi skozi zahtevno obdobje pandemije. Neimenovani vir je povedal, da so zaradi nedavno odkritih tatvin zahtevali, naj takoj odstopi s položaja. Predvidoma naj bi se poslovil prihodnje leto. Na dan so prišle neuradne informacije, da je bilo vodstvo muzeja na kraje opozorjeno že leta 2021, česar pa tiskovni predstavnik ni želel komentirati, češ da je zdaj zadeva v rokah policije. So pa v muzeju poudarili, da bi bilo »kategorično napačno« povezati Fischerjev odstop s tatvinami, »kategorično« pa so zavrnili tudi namige, da so hoteli zadeve pomesti pod preprogo.

Kot je razumeti, so se kraje predmetov velike zgodovinske vrednosti dogajale daljše obdobje še pred tem letom. Nekatere dragocenosti so se pojavile celo na spletni strani eBay po smešno nizkih cenah. Gre za predmete, ki v zadnjem obdobju niso bili razstavljeni, ampak so jih hranili v muzejskih depojih. Nastali so v obdobju od 1500 pred našim štetjem do 19. stoletja, hranili pa so jih predvsem v akademske in raziskovalne namene. Direktor Fischer je zadevo označil za skrajno nenavaden incident in poudarila: »Vem, da lahko v imenu vseh kolegov zatrdim, da varovanje vseh predmetov, ki so v naši skrbi, jemljemo izjemno resno.« Pojasnil je še, da so že poostrili varnostne ukrepe in da skušajo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki sestaviti seznam vsega, kar je izginilo. Gre namreč tudi za izjemno majhne predmete, ko so kameje. Vrednost čudovite rimske kameje, ki jo jo mojster izdelal med 1. in 2. stoletjem, je ocenjena med 29.000 in 58.000 evrov. Že pred nekaj leti na eBayju ponujali za bornih 46 evrov.

Nekateri britanski mediji pa so vpletenosti v tatvine osumili priznanega kuratorja Petra Johna Higgsa, ki je z muzejem sodeloval več kot 30 let. Policija nadaljuje preiskavo, a zaenkrat niso še nikogar priprli. Medtem si posebna ekipa strokovnjakov prizadeva, da bi izsledila čim več izginulih predmetov.