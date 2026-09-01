Kralj Haakon VIII. prisegel pred norveškim parlamentom

Novi norveški kralj Haakon VIII. je po smrti očeta prejšnji teden danes prisegel pred norveškim parlamentom. Njegova žena, kraljica Mette-Marit, ki še vedno okreva po presaditvi pljuč, se slovesnosti ni udeležila, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Obljubljam in prisegam, da bom Kraljevini Norveški vladal v skladu z ustavo in zakoni, naj mi pri tem pomaga vsemogočni in vsevedni Bog,« je v skladu z ustavo ob prisegi danes izjavil 53-letni kralj.

Prisega kralja Haakona VIII. ob princesi Ingrid Aleksandri FOTO: Lise Aserud/AFP

Haakon VIII. se je danes opoldne v odprti limuzini odpeljal z gradu v parlament, kar je ob cesti spremljala množica ljudi. Po rdeči preprogi so ga v Storting sicer spremljali njegova mati ter vdova pokojnega Haralda V. Sonja in prestolonaslednica Ingrid Alexandra s princem Sverrom Magnusom, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

FOTO: Claudia Greco/Reuters

Po smrti očeta je Haakon sicer takoj postal kralj, vendar je del uradnega prevzema prestola tudi prisega na ustavo. Harald V. je v petek v starosti 89 let umrl v bolnišnici v Oslu. Norveška vlada je po njegovi smrti razglasila obdobje žalovanja, ki bo trajalo do dne monarhovega pogreba 9. septembra.

Krsta pokojnega norveškega kralja Haralda V. je bila včeraj prenesena v kapelo kraljeve palače, kjer bo do svojega pogreba 9. septembra. FOTO: Fredrik Varfjell/ AFP

Krsta z njegovimi posmrtnimi ostanki zdaj leži v kraljevi kapeli v Oslu, pred katero se vijejo vrste državljanov, ki se poslavljajo od njega.

Mnogi čakajo v vrstah, da bi se poslovili od kralja Haralda V. FOTO: Odd Andersen/ AFP

Glede na rezultate javnomnenjske ankete, ki jih je danes objavila norveška javna radiotelevizija NRK, se je podpora monarhiji po Haraldovi smrti povečala. Podporo ji je v anketi iz preteklega konca tedna izreklo 72 odstotkov vprašanih, kar je osem odstotkov več kot maja. Podpora monarhiji je sicer februarja padla na najnižjo raven, saj je bila kraljeva družina vpletena v vrsto škandalov, navaja francoska tiskovna agencija AFP.