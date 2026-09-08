Kralj jasno sporočil: Harry in Meghan ostajata neaktivna člana kraljeve družine

Po tem, ko je v svetu glasno odzvanjala vrnitev zakoncev Susseških skupaj z otrokoma Archiejem in Lillbet v Združeno kraljestvo, je Buckinghamska palača oz. kralj sporočil, da vrnitev ne bo spremenila njunega statusa, poroča BBC.

Vojvoda in vojvodinja Susseška tudi po vrnitvi v Združeno kraljestvo ne bosta postala aktivna člana kraljeve družine in ne bosta smela opravljati uradnih kraljevih obveznosti, je jasno zapisano v pismu, poslanem v imenu kralja Karla III.

Kot so pojasnili, še vedno ne smeta uporabljati nazivov »njegova kraljeva visokost« in »njena kraljeva visokost« ter ostajata »zasebna državljana«, piše v pismu, ki ga je v imenu kralja poslal lord komornik, eden najvišjih uradnikov kraljeve palače.

Novica prihaja po tem, ko se je princ Harry prvič po vrnitvi pojavil na fotografiji. Na družbenih omrežjih je bila namreč objavljena fotografija, na kateri je v londonskem televizijskem studiu.

Pismo jasno določa, da bodo vsi dogodki in nastopi zakoncev Susseških potekali v zasebni vlogi in da pri njih ne bosta predstavljala kraljeve družine. FOTO: Henry Nicholls/AFP

Kaj je pisalo v kraljevem pismu o Harryju in Meghan?

Po navedbah virov iz palače je bilo kraljevo pismo poslano ekipi princa Harryja, vladnim službam, vojaškim uradnikom in lordom namestnikom, poroča BBC.

Lordi namestniki, ki so lokalni predstavniki monarha, ter vladni uslužbenci so pogosto vključeni v organizacijo kraljevih obiskov in dogodkov. Pismo jasno določa, da bodo vsi dogodki in nastopi zakoncev Susseških potekali v zasebni vlogi in da pri njih ne bosta predstavljala kraljeve družine.

Zdi se, da gre za precej jasno opozorilo, da se obiski princa Harryja in Meghan ne smejo obravnavati kot uradne kraljeve obveznosti.

Jeseni se pričakuje več njunih javnih nastopov, potem ko se bosta po vrnitvi ustalila v Združenem kraljestvu, nato pa bosta z nastopi podpirala svojo dobrodelno organizacijo. Par se je doslej večinoma izogibal javnosti, prva fotografija princa Harryja po vrnitvi v Združeno kraljestvo pa je bila objavljena na profilu londonskega studia Tower Bridge Studios na družbenih omrežjih.

Kralj je jasno sporočil, da ostajata navadna državljana. FOTO: Andy Buchanan/AFP

Sandringhamski dogovor

Kraljevo sporočilo poudarja, da še vedno velja dogovor iz leta 2020, sklenjen ob odhodu zakoncev Susseških iz Združenega kraljestva, tako imenovani sandringhamski dogovor.

Ta je izključil možnost statusa »napol znotraj, napol zunaj« kraljeve družine, kar pomeni, da Harry in Meghan ne moreta hkrati razvijati lastnih poslovnih interesov in ostati aktivna člana kraljeve družine.

»Splošno znano je, da sta vojvoda in vojvodinja januarja 2020 prenehala opravljati reprezentativne dolžnosti v imenu monarha in nista več aktivna člana kraljeve družine,« piše v pismu. V njem je jasno določeno, da se ta položaj ni spremenil.

»Dobrodelno delo vojvode in vojvodinje je njuna osebna zadeva in ga opravljata v zasebni vlogi,« še piše.

Kraljevo sporočilo določa tudi, da je treba vsa vprašanja organizacij glede načina sprejema zakoncev Susseških, »zlasti kadar bi bila lahko potrebna javna sredstva, nasloviti na Buckinghamsko palačo«.

Finančna neodvisnost

Princ Harry in Meghan sta leta 2020 Združeno kraljestvo zapustila v precej konfliktnih okoliščinah, ki sta jih pozneje predstavila tudi v svojem Netflixovem dokumentarcu.

V Kaliforniji sta si zagotovila finančno neodvisnost. Princ Harry je med drugim napisal knjižno uspešnico Spare, Meghan pa je ustvarila spletno blagovno znamko prehranskih izdelkov As Ever.

To poletje se je par nepričakovano vrnil v Združeno kraljestvo, kjer bosta njuna otroka obiskovala šolo. Pričakuje se, da bo princ Harry nadaljeval podporo svojim dobrodelnim projektom, med drugim igram Invictus Games, ki bodo prihodnje leto potekale v Birminghamu.

Pojavila so se tudi poročila, da Meghan razmišlja o vrnitvi k igralstvu. Vprašanja glede varovanja princa Harryja in Meghan v Združenem kraljestvu še niso rešena. V pismu je izrecno navedeno: »Vsa operativna varnostna vprašanja je treba še naprej naslavljati na pristojne policijske organe.«

Princ Harry se je pritoževal zaradi po njegovem mnenju nezadostnega policijskega varovanja v Združenem kraljestvu, vendar palača poudarja, da mora o tem odločati izvršni odbor za varovanje kraljeve družine in pomembnih osebnosti, znan kot Ravec, ki odloča o varovanju članov kraljeve družine in drugih javnih osebnosti.

Viri iz palače so navedli, da je bilo bolje pismo lorda komornika objaviti javno zaradi transparentnosti kot pa tvegati, da bi njegova vsebina pozneje pricurljala v javnost.