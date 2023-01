Kralj Karel odlikuje

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Britanska kraljeva družina ob prelomu leta tradicionalno odlikuje posameznike za njihov prispevek družbi. Tokrat je ta čast prvič pripadla kralju Karlu III., ki je septembra zasedel prestol po smrti svoje mame, kraljice Elizabete II. Skupno je odlikoval 1107 ljudi, med njimi z redom za zasluge tudi članice angleške ženske nogometne reprezentance Leah Williamson, Lucy Bronze, Beth Mead in Ellen White.

Najbolj znano ime med prejemniki odlikovanj, ki so jih obelodanili v uradnem glasilu kraljeve družine, je kitarist britanske rock skupine Queen Brian May, ki ga je Karl III. povzdignil v viteza. Petinsedemdesetletnik, ki se bo odslej imenoval sir Brian, se je ob slavnostnem dogodku zahvalil oboževalcem na instagramu za ljubezen in podporo.

»Hvala vsem za sporočila in čestitke ob objavi, da sem postal vitez. Navdušen in ganjen sem zaradi vaše ljubezni in podpore. Po najboljših močeh se bom trudil, da bom vreden tega naziva,« je povedal v videu in se hudomušno poslovil z besedami: »Za zdaj lahko noč, hvala vsem in veliko ljubezni od sira Briana.«

May, ki je po izobrazbi doktor astrofizike, je bil odlikovan za ustvarjalni opus in dobrodelnost. »Na to gledam kot na nalogo, da naredim, kar bi pričakovali od viteza: se borim za pravico in za ljudi, ki nimajo glasu,« je povedal.

Posveča se predvsem zaščiti živali. Leta 2010 je ustanovil organizacijo za zaščito divjih živali Save Me ter bil javno proti lovu na jazbece in lisice. Leta 2005 je bil kitarist, ki je 4. junija lani s Queeni in Adamom Lambertom s tremi uspešnicami odprl veliki koncert ob praznovanju kraljičinega platinastega jubileja, odlikovan že z redom britanskega imperija.