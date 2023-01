Kralj kriptovalut trdi, da je nedolžen

Ustanovitelj bankrotirane kriptoborze FTX Sam Bankman-Fried se je v kazenskem postopku pred sodiščem v New Yorku izrekel za nedolžnega glede osmih obtožb, ki so vložene proti njemu. Tridesetletni propadli kralj kriptovalut, ki je dolgo veljal za »čudežnega dečka« finančnega sveta, je investitorje domnevno opeharil vsaj za milijardo dolarjev, ni pa izključeno, da so izgube še precej večje. Zaradi kriminalnih dejanj, kot je zavajanje investitorjev in zloraba njihovega denarja v osebne namene, mu grozi do 115 let zapora.

Potem ko so ga v začetku decembra aretirali na Bahamih,se je priporu izognil s plačilom 250-milijonske varščine in zdaj živi pri starših v Kaliforniji. Od tam je zaradi kazenskega postopka odpotoval v New York, da bi pred okrožnim sodiščem na Spodnjem Manhattnu osebno zagovarjal svojo nedolžnost. V sodni dvorani je bila tudi njegova mama, profesorica prava na Stanfordu, in številni člani njegove družine. Sojenje naj bi se začelo 2. oktobra.

Ko se je novembra fiktivni imperij Bankman-Frieda sesul, je slednji vso odgovornost pripisal sodelavki in ljubimki Caroline Ellison, ki ji je nedavno dodelil mesto direktorice sestrskega podjetja Alameda Research. Tudi ona si je po njegovi aretaciji že poiskala odvetnika. V številnih intervjujih po bankrotu je zatrjeval, da se mu ni sanjalo, kaj se je tam dogajalo z milijardami, ki jim jih je nakazoval. Vse bolj verjetno je, da je šlo za velikansko Ponzijevo shemo, v kateri so z enega trga na drugega prenašali ogromne vrednosti, število prevaranih investitorjev pa je vse bolj naraščalo, dokler se ni sistem v začetku novembra dokončno sesul. Podjetje FTX je bilo na vrhuncu ocenjeno na 32 milijard dolarjev.