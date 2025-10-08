Kraljica countryja o generalnem servisu

Nedolgo tega je kraljica country glasbe Dolly Parton javno oznanila: »Želim, da oboževalci in javnost to izvedo neposredno od mene: žal moram preložiti prihajajoče koncerte v Las Vegasu.« 79-letna glasbena legenda bi morala decembra letos z več koncerti nastopiti na prizorišču igralniške meke Kolosej v Cezarjevi palači, vsi datumi so sedaj zamaknjeni na september 2026. »Potrebujem nekaj časa, da si popolnoma opomorem, zato sem se odločila, da preložim koncerte na prihodnje leto,« je sporočila 79-letna glasbenica..

Partonova ni razkrila podrobnosti o svojem zdravstvenem stanju, vendar je bila nedavno prisiljena izpustiti dogodek v zabaviščnem parku Dollywood, potem ko so ji diagnosticirali ledvični kamen, ki ji je povzročal veliko težav.

Dolly Parton je ameriška revija Wall Street vrstila med 50 najvplivnejših žensk na svetu. Ustvarila je svoj zabaviščni park Dollywood, njeno bogastvo pa je ocenjeno na 500 milijonov dolarjev. Poleg tega je tudi lastnica radijske in TV-postaje, modnih hiš, restavracij in raznih klubov. Mnogi jo bolj kot po glasbi, žalibog je tako še vedno ustvarjen današnji svet, poznajo po njenem bujnem oprsju in ogromni pričeski. Znana je tudi po dobrodelnosti, saj je denimo pol milijona dolarjev darovala bolnišnici v njenem majhnem mestu.

Že nekaj časa se sooča z zdravstvenimi težavami »in zdravniki mi pravijo, da moram opraviti nekaj posegov. Šalila sem se z njimi, da je očitno čas za moj generalni servis, čeprav tokrat ne gre za običajen obisk pri plastičnem kirurgu. A če sem iskrena, zaradi tega ne bom mogla vaditi in pripraviti spektakla, kakršnega si zaslužite. Veliko ste plačali, da bi me videli na odru, in želim biti v najboljši formi za vas.«

Oboževalce ja pomirila, naj ne skrbijo, da bo zapustila glasbeno sceno, »Bog mi še ni rekel, da naj se ustavim. Mislim pa, da mi namiguje, naj malo upočasnim, da bom lahko pripravljena na nove velike dogodivščine z vami.« Na začetku letošnjega leta je Dollyjin dolgoletni mož, Carl Dean, umrl v starosti 82 let.

Minuli torek pa je Dollyjina sestra Freida Parton na Facebooku zapisala, da je vso noč molila za svojo superzvezdniško sestro. »Mnogi med vami veste, da se v zadnjem času ne počuti najbolje,« je zapisala. »Resnično verjamem v moč molitve in sem bila vodena [k temu, da prosim vse na svetu, ki jo imajo radi, naj bodo molitveni bojevniki in molijo z mano.«

Nadaljevala je: »Močna je, ljubljena je in z vsemi molitvami, ki se dvigajo zanjo, vem v srcu, da bo z njo vse v redu. Srečno, moja draga Dolly. Vsi te imamo radi!«

Dolly Parton ostaja ena najvplivnejših ikon country glasbe v zgodovini tega glasbenega žanra. Njeni največji hiti, kot so Jolene, 9 to 5, Coat of Many Colors in I Will Always Love You, so zaznamovali več generacij poslušalcev.