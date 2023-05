Kraljica Kleopatra sproža polemike še pred premiero

Netflixova dokumentarno-dramska serija o Kleopatri VII. dviga prah še pred premiero na Netflixu 10. maja. Adele James je zvezda nove serije Kraljica Kleopatra, ki je zaradi izbire temnopolte igralke za vlogo egiptovske kraljice sprožila burne odzive.

Ne le množice »poznavalcev« na spletu, tudi ugledni egiptolog in nekdanji egiptovski minister za antikvitete Zahi Havas je bil kritičen do serije in je za časnik Al Masry Al Youm dejal, da je poskus prikazati ptolemajsko kraljico kot temnopolto Afričanko potvarjanje zgodovinskih dejstev in da je bila Kleopatra, tako kot celotna ptolemajska dinastija, ki je nastopila vladavino v Aleksandriji po smrti Aleksandra Velikega, grško-makedonskega rodu.

Že kmalu po objavi napovednika za serijo je vložil pritožbo pri državnem tožilcu tudi egiptovski odvetnik Mahmud al Semari in zahteval, naj se prepreči dostop do Netflixovih storitev v Egiptu. Trdil je, da »serija vsebuje vizualno gradivo in vsebine, ki kršijo egiptovske zakone o medijih«, in Netflix obtožil, da poskuša »promovirati afrocentrično razmišljanje, ki vključuje slogane in zapise, namenjene izkrivljanju in brisanju egiptovske identitete«.

Sedemindvajsetletna britanska igralka in scenaristka Adele James, ki jo javnost pozna predvsem po vlogi Tine Mollett v televizijski seriji Casualty (Žrtev), je študirala na univerzi v Bristolu. Strast do igranja je odkrila v srednji šoli. Od takrat se je intenzivno ukvarjala z igro pa tudi s pisanjem scenarijev. Leta 2018 je denimo za film Last Call (Zadnji klic) napisala scenarij.

Znanstveniki enotni - Kleoparta je bila po očetu makedonsko-grškega rodu

Adele James se sprva ni odzivala na kontroverzne polemike, nato pa je na twitterju objavila posnetke žaljivih komentarjev, med katerimi so bile tudi rasistične žaljivke. Ob njih je pripisala: »Takšnih izjav na svojem računu ne bom tolerirala. Če vam zasedba ni všeč, ne glejte serije.«

Izvršna producentka serije Jada Pinkett Smith je v uradni izjavi za Netflixovo platformo dejala, da »v javnosti ne vidimo ali slišimo pogosto zgodb o afriških kraljicah, zato je bilo zame, za mojo hčerko in za mojo skupnost zelo pomembno, da spoznamo te zgodbe«.

Med znanstveniki sicer ni dvoma, da je bila Kleopatra po očetu Ptolemaju XII. makedonsko-grškega rodu, a nekateri zgodovinarji še vedno raziskujejo možnost, da bi bila njena mati ali katera od prednic temnopolta Afričanka.

Kleopatra VII. se je rodila v Aleksandriji leta 69 pred našim štetjem. V njeni enaindvajset let trajajoči vladavini je ohranila neodvisnost Egipta, potem ko je njo in njenega moža Marka Antonija leta 30 pred našim štetjem porazil Gaj Oktavij, kasnejši cesar Avgust, pa je Egipt postal rimska provinca.