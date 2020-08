FOTO:Kraljica noči

Lady Gaga drugič FOTO: Viacom Via Reuters

Lady Gaga tretjič FOTO: Viacom Via Reuters

In še četrtič. FOTO: Viacom Via Reuters

Industrija zabave je ena tistih, ki so zaradi pandemije najbolj nasrkale. Razveseljivo je, da so v nedeljo zvečer kljub vsemu v New Yorku v živo podelili MTV-jeve Video Music Awards.Sprva je bilo načrtovano, da bo prireditev potekala v Barclays Centru, zaradi koronavirusa pa so jo preselili na različne lokacije na prostem.Prireditve, ki jo je povezovala 27-letna filmska igralka, so se udeležila nekatera najbolj vroča glasbena imena ta hip.Pevkiinsta že pred prireditvijo vodili po številu nominacij – vsaka jih je zbrala devet –, za kraljico noči pa je obveljala slednja. V njene roke je šla že prva nagrada večera, za najboljše glasbeno sodelovanje, ki sta si jo z Ariano Grande razdelili za uspešnico Rain on me.Pevki sta slavili tudi v kategorijah za najboljšo pesem in kinematografijo videospota, Lady Gaga pa je postala tudi umetnica leta.Skupaj ima Lady Gaga že 18 MTV-jevih nagrad, na večni lestvici pa sta pred njo le šes 24 inz 20 nagradami. Svetlolasa 34-letnica pa ni navdušila le s petimi osvojenimi nagradami, ki jih bo dodala v svojo vitrino, temveč tudi z modnim slogom.V večeru se je namreč kar štirikrat preoblekla, ves čas pa je nosila masko. Z Ariano Grande sta na prireditvi tudi nastopili, , na odru pa so se jima pridružili tudiinMed zmagovalci MTV-jevih nagrad je tudi korejska pop skupina BTS, ki je slavila v kategorijah najboljša pop in najboljša K-pop skupina. Video leta je posnel raperza pesem Blinding lights in s to pesmijo tudi otvoril prireditev. V kategoriji najboljša rock pesem so slaviliz Orphans,pa je s singlom Bloody Valentine postal najboljši alternativni izvajalec.