Tajska kraljica Suthida je opravila svoj prvi samostojni polet v vojaškem letalu in tako postala prva tajska pilotka lovca gripen, morda pa tudi prva vladajoča kraljica na svetu, ki je samostojno pilotirala lovsko letalo.

Tajski kraljevi dvor je objavil posnetek, ki je nastal 8. oktobra, v katerem se 48-letna kraljica vkrca v letalo gripen, medtem ko njen soprog, kralj Maha Vajiralongkorn, dogajanje opazuje na trdnih tleh.

Vzletela je z letalskega oporišča tajskih letalskih sil v južni provinci Surat Thani, polet je trajal približno 41 minut, po pristanku pa ji je kralj izročil šopek in ji pripel odlikovanje golden gripen order, ki je rezervirano za pilote, ki uspešno opravijo zahtevni postopek usposabljanja za to letalo. Kraljica je bila tudi uradno potrjena kot prva tajska pilotka lovca gripen.

Polet je opravila na švedskem večnamenskem lahkem lovskem letalu saab JAS 39 gripen, ki ga je zasnovalo podjetje Industrigruppen JAS in ga izdeluje podjetje Saab. Samostojni let je bil vrhunec zahtevnega urjenja, izvedenega v skladu s standardi kraljevega tajskega letalstva. Usposabljanje se je začelo med junijem in julijem 2026 s 45 teoretičnimi predmeti in moduli o postopkih v sili, čemur je sledilo 20 vaj na simulatorju.

Kraljica se je s poleti začela ukvarjali leta 2010, začela je na letalu cessna T-41D, za seboj ima več kot 1180 ur letenja na različnih plovilih, med drugim tudi za boeing 737-400. Prav ona je pogosto tudi kopilotka na letalih, s katerimi se njen soprog odpravi na državniške obiske v tujino. Med drugim je bila kopilotka tudi med pristajanjem na butanskem letališču Paro, ki velja za eno najbolj nevarnih na svetu.