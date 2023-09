Krst Guccijevega kreativnega direktorja

Štiridesetletni italijanski modni oblikovalec Sabato De Sarno, ki se je Guccijevemu modnemu imperiju pridružil šele pred dobrim mesecem, se novega izziva veseli kot otrok. »Hočem, da se ljudje spet zaljubijo v Gucci. Prav zato v svoji predstavitvi uporabljam besedo ancora. Ta nosi več pomenov, ne pomeni le spet, ima tudi bolj osebni pridih – to ni nekaj, kar si izgubil, temveč to še vedno imaš ter si želiš še več tega, ker te osrečuje,« je De Sarno izjavil za modno biblijo Vogue.

Besedo ancora si je dal prav tako vtetovirati na levo roko, takoj ko so ga zaposlili pri Gucciju. Sabatova ljubezen do prestižnih oblačil sega že v rosno mladost, ko je nekoč na skrivaj prodal drago ogrlico, darilo staršev, da si je lahko kupil jakno visokomodne blagovne znamke, ki jo ima še danes, čeprav le za spomin, ker mu ni več prav.

V sedanji službi prvič v karieri stoji v čevljih – oziroma v zanj značilnih črno-belih allstarkah – vodilnega kreativnega direktorja modne hiše. Svet visoke mode mu sicer ni tuj, saj je prej med drugim uspešno sodeloval z modnima hišama Prada in Dolce & Gabbana, od leta 2009 dalje pa je bil direktor ženskih in moških kolekcij pri Valentinu.

Eden najbolj pričakovanih dogodkov

Petkov debi ustvarjalca, katerega ime v italijanščini pomeni sobota, med ljubitelji mode in poslovneži s tega področja velja za enega najbolj pričakovanih dogodkov letošnjega leta. Predstavitev kolekcije za pomlad in poletje 2024 na tradicionalnem milanskem modnem sejmu bo potekala v družbi visokomodnih rivalov, kot so Fendi, Versace in Giorgo Armani.

Najnovejša Guccijeva vizija oblačil in modnih dodatkov sledi značilni brezčasni klasični eleganci z nujno osvežitvijo, ki naj bi jo prinesel prav De Sarno. Trenutno vrednost legendarne italijanske blagovne znamke, ki je od leta 1999 v lasti francoske multinacionalke za prestižne izdelke Kering, ocenjujejo na okoli deset milijard ameriških dolarjev, osem milijard manj kot lani spomladi.

Po podatkih Nacionalne zbornice za italijansko modo se je prodaja znotraj italijanske modne industrije v prvih šestih mesecih letošnjega leta sicer v povprečju povečala za sedem odstotkov. Ocenjujejo, da bodo rezultati v primerjavi z letom 2022 zagotovo mnogo bolj spodbudni, ter trdijo, da oznaka 'narejeno v Italiji' ohranja svoj sloves in ostaja zaupanja vredna.