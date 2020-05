Kuhar, nor na žužke

Sestavine za žuželčji ramen. FOTO: AFP



Ramen je značilna japonska jed, katere bistvo sta jušna osnova in rezanci. Jušno osnovo po navadi skuhajo iz govejih kosti, svinjine, perutnine, morskih sadežev ali kar zelenjave. Zato so japonske kuhinje polne pare, ki se dviguje iz velikih loncev za kuhanje nujne sestavine ramena.Nič drugače ni v kuhinji 26-letnega, tudi vonj je povsem podoben kot v tisočih velikih kuhinj japonske prestolnice Tokia. A Šinoharina kuhinja je podobna drugim le na prvi pogled ali po vonju, saj mladi kuhar svoje jušne osnove ne pripravlja iz kosti ali zelenjave, ampak iz žuželk. »V tem loncu je 10.000 čričkov, kar bo dovolj za sto porcij ramena,« je ob obisku novinarjem francoske tiskovne agencije AFP povedal Japonec.Njegovo navdušenje nad žužki izvira že iz otroških let. Prosti čas je večinoma preživel na travnikih, kjer je lovil kobilice in druge travniške insekte. Njegovo navdušenje nad travnim življem je bilo tako veliko, da je tudi poskusil, kakšen okus imajo. In ugotovil, da je okus odličen. Vendar do 20. leta ni nikomur povedal, da je insekte. Čeprav se ljudje z njimi v nekaterih predelih sveta prehranjujejo že tisočletja, se je Šinohara najbrž upravičeno bal, da bo veljal za čudaka, če bo o tem razlagal naokoli.Zdaj je umetnost priprave žužkov izpilil do takšnega nivoja, da je nameraval aprila s svojo ekipo odpreti na hrani iz žuželk temelječo restavracijo, vendar jim je načrte prekrižala pandemija. Zato so svoj prvi izdelk, ramen iz čričkov, začeli prodajati na spletu v paketu, iz katerega si je mogoče jed pripraviti v domači kuhinji. Prodaja se je začela sredi maja in zalogo so razprodali v nekaj urah.Nadobudni mladenič in njegova mlada ekipa imajo vse polno načrtov, kaj gomazečega je mogoče predelati v hrano. Menda so gosenice, ki se hranijo s cvetovi za Japonsko značilnih češnjevih dreves, prav izvrstne. Za navdušence Šinohara načrtuje pivo iz čričkov, za najbolj vzdržljive pa čaj iz iztrebkov gosenic.Žuželke so po prehranski vrednosti dober vir mineralov in beljakovin, vendar pri večini ljudi, če si jih predstavljajo kot, hrano zbujajo le gnus. Zato si Šinohara prizadeva, da bi jim dal v kuhinji mesto, kot ga ima zelenjava ali meso. In zato je tudi prepričan, da žuželke kot hrana ne bi smele biti le izhod v sili, ko bomo pojedli vse druge živali, ampak bi jih morali v prehrano vključiti že zdaj in uživati v njihovem okusu.