L'Orealova dedinja presegla bogastvo 100 milijard dolarjev

L'Oréalova dedinja in podpredsednica upravnega odbora 70-letna Francozinja Françoise Bettencourt Meyers – z družino ostajajo največji delničarji z več kot 34-odstotnim deležem –, je postala prva ženska, katere bogastvo je preseglo 100 milijard dolarjev (91 milijard evrov), kaže Bloombergova lestvica milijarderjev. To se je dogodilo na račun letošnjega povečanja vrednosti za 28,6 milijarde dolarjev; delnice L'Oréala so namreč dosegle rekordne vrednosti, saj prodaja po zaprtju v pandemiji ponovno raste.

Po poročanju Guardiana Bettencourt Meyersove še zdaleč ni edina, ki je obogatela v letu, ko je kriza zaradi cen življenjskih stroškov prizadela mnoge po vsem svetu. Od prvih 500 na lestvici jih je kar 77 odstotkov v letošnjem letu še dodatno obogatelo, nekateri za skoraj nepredstavljive vsote. Na lestvici, na kateri prevladujejo moški, večinoma iz ZDA, Françoise Bettencourt Meyers ostaja na 12. mestu pred indijskim poslovnežem in direktorjem Reliance Industries Mukeshem Ambanijem in za Carlosom Slimom, ki je nedavno postal prvi Latinoameričan, ki je presegel prag 100 milijard dolarjev.

Vodi ustanovitelj Tesle in SpaceX Elon Musk, čigar bogastvo je ocenjeno na 232 milijard dolarjev. Toda premoženje Bettencourt Meyersove je še precej za 179 milijardami dolarji njenega rojaka, predsednika uprave luksuznega konglomerata LVMH Bernarda Arnaulta, po lestvici drugi najbogatejšega človeka na svetu.

Tudi za obnovo Notre Dame

Françoise Bettencourt Meyers je vnukinja ustanovitelja L'Oréal Eugèna Schuellerja in edinka njegove hčere Liliane Bettencourt, ki ob svoji smrti leta 2017 pri 94. letih slovela kot najbogatejša ženska na svetu. Tako kot njena hči se je večino življenja izogibala medijske pozornosti, je pa v javnosti močno odmeval njen sodni boj glede opravilne (ne)sposobnosti, ko je Françoise obtožila fotografa in družabnika, da izkorišča duševno šibkost njene matere.

Francoska milijarderka je poročena z Jean-Pierrom Meyersem, ki je izvršni direktor družinskega holdinga Téthys Invest, z njim ima dva sinova. Kot predsednica dobrodelne fundacije Bettencourt Schueller Foundation spodbuja napredek v francoski znanosti in kulturi, tudi z vsakoletnimi nagradami za znanost in kulturo, L'Oreal in družina Bettencourt sta samo za obnovo v požaru poškodovane pariške katedrale Notre Dame leta 2019 napovedali donacijo v višini 226 milijonov dolarjev.

Kot poroča BBC, naj bi Bettencourt Meyers naj bi dajala prednost zasebnosti pred obiskovanjem družabnih dogodkov, kamor zahajajo bogataši. Znana je po tem, da igra klavir več ur na dan, napisala je dve knjigi – študijo Svetega pisma v petih zvezkih in genealogijo grških bogov. »Resnično živi v svojem kokonu. Živi predvsem znotraj lastne družine,« je dejal Tom Sancton, avtor knjige The Bettencourt Affair.