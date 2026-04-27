La Fenice zavrnila prijateljico Giorgie Meloni

Znamenita beneška operna hiša La Fenice je odslovila kandidatko za glasbeno direktorico Beatrice Venezi, s čimer se je končal večmesečni spor med dirigentko, ki je blizu italijanski premierki Giorgii Meloni, in člani orkestra in drugimi zaposlenimi v operi. Ti so njenemu imenovanju nasprotovali iz prepričanja, da gre pri njenem imenovanju za vmešavanje politike v njihovo delo. Venezije je ljubljenka italijanske premierke Giorgie Meloni, ki si je postavila za cilj, da konča domnevno levičarsko kulturno hegemonijo v Italiji. To bi po mnenju zaposlenih lahko za opero pomenijo tudi izgubo neodvisnosti. Zmotilo jih je tudi, da se upravni odbor Fundacije za opero in simfonične orkestre o imenovanju z njimi ni posvetoval, kot je običajno. Šestintridesetletna dirigentka in pianistka iz Lucce naj si sicer vodenje operne hiše prevzela oktobra in s tem postala prva ženska na tem položaju. Zaenkrat se na informacijo, da se to ne bo zgodilo, še ni odzvala.

Predstavniki opere so v nedeljo v izjavi pojasnili, da so se za takšno potezo odločili, ker je Beatrice Venezi večkrat javno podala izjave, ki so za La Fenice in njene zaposlene žaljive in škodljive z umetniškega in profesionalnega vidika. V intervjuju za argentinski časnik La Nacion je povedala, da mesta v orkestu La Fenice prehajajo z očetov na sinove, sama pa da nima nobenih botrov, saj ne prihaja iz glasbene družine. Povedala je tudi, da občuduje močne in kompetente ženske, kot je Giorgia Meloni. V operi so njene trditve o nepotizmu zanikali, češ nove člane orkestra sprejemajo na mednarodnih avdicijah.

Kritiki pa tudi menijo, da je dirigentka iz Lucce premlada, da bi lahko vodila tako ugledno hišo, ki je bila ustanovljena leta 1792, in kjer sta med drugim dirigirala Igor Stravinsky in Claudio Abbado.