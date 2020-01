Lady Gaga se zaradi slave ni uspela soočiti z zlorabami

Oprah je bila ganjena

Pop pevkaje v pogovoru z zvezdo pogovornih oddajspregovorila o posledicah spolnih zlorab v mladosti. »Ko sem bila stara devetnajst let, so me večkrat posilili, in pozneje sem trpela zaradi posttravmatske stresne motnje.«V pogovoru je razložila, da se ni imela časa spoprijeti s psihološkimi posledicami zlorabe, saj je tedaj ravno zaslovela. »Ni mi uspelo poiskati psihoterapevta ali psihiatra, ki bi mi pomagal prebroditi težave. Čez noč sem postala zvezda in sem se morala soočiti s kopico izzivov, moje življenje se je zožilo na hotelske sobe, garaže in koncertna prizorišča.«Triintridesetletna glasbenica se je z Oprah Winfrey sestala v okviru turneje Oprah's 2020 Vision: Your Life in Focus v Fort Lauderdalu na Floridi, med katero ena od najslavnejših televizijskih voditeljic na svetu promovira zdravje in dobro počutje.Oprah, ki je sicer znana po pogovorni oddaji, v kateri so mnogi izpovedali najbolj intimne tegobe in življenjske izkušnje, je izpoved Lady Gaga tako pretresla, da se je po intervjuju namenila v zakulisje, da bi objela glasbenico. »Moram ti povedati, da si bila neverjetna. Tako si bila dobra in pristna, da kar nisem mogla verjeti, da to počneš,« ji je povedala v solzah.Lady Gaga je med pogovorom govorila še o duševnem zdravju, težavah s kronično bolečino v mišicah, novih pesmih, ljubezenskem življenju, poleg tega je zanikala, da se je med snemanjem filma Zvezda je rojena med njo in igralcemrazplamtela ljubezen.