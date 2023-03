Lady Gaga v novem Jokerju

Ameriška glasbenica Lady Gaga se je na fotografijah s snemanja filma Joker Todda Phillipsa prvič pojavila kot vznemirljiva negativka Harley Quinn, in to v prizoru, ko v spremstvu gothamskih policistov prihaja na sodišče, zunaj pa jo pozdravlja množica protestnikov in oboževalcev z napisi: »Osvobodite Jokerja« in »Joker, poroči se z menoj!«.

Lik Harley Quinn bo nekakšen »romantični kontrapunkt« Arthurja Flecka, ki ga je v prvem Jokerju mojstrsko odigral Joaquin Phoenix. Podrobnosti o novih zapletih v trilerju niso znane, je pa Phillips napovedal, da bo nadaljevanje imelo prvine muzikala. Joker velja za enega najbolj kultnih in tudi najuspešnejših stripovskih filmov; filmski svet je presenetil z zlatim levom na beneškem filmskem festivalu, nato si je prislužil še 12 nominacij na podelitvi oskarjev – Joaquin Phoenix pa je pričakovano dobil oskarja za najboljšega igralca.

Lady Gaga, trinajstkratna dobitnica grammyja s petimi samostojnimi albumi, ki so se uvrstili na vrh lestvice Billboard 200, je v zadnjem desetletju že nekajkrat potrdila svoj igralski talent. Leta 2021 je v filmu Hiša Gucci nastopila v vlogi Patrizie Reggiani, ki je bila leta 1995 obsojena za umor nekdanjega moža Maurizia Guccija, vnuka ustanovitelja oblikovalske znamke Guccio Gucci in dediča podjetja. Tri leta pred tem je Lady Gaga osvojila svet kot Ally v remaku filma Zvezda je rojena (2018). S soigralcem Bradleyjem Cooperjem sta postala najbolj oboževan filmski par, sploh ko sta na podelitvi oskarjev 2019, kjer je bil film nominiran za osem nagrad, med drugim za najboljši film, najboljšega igralca (Cooper) in najboljšo igralko (Gaga), prejela nagrado za najboljšo izvirno pesem Shallow.

Lady Gaga se je kot igralka preizkusila še v nadaljevanju stripovske uspešnice Mesto greha: Ženska za umret (2014) Roberta Rodrigueza in Franka Millerja, filmski debi pa je prav tako doživela pod taktirko Rodrigueza v akcijskem trilerju Machete Kills (2013), v katerem je nastopila s Charliejem Sheenom, Melom Gibsonom in Amber Heard.

Že kot najstnica je nastopala na odprtih mikrofonskih večerih v klubih in barih, se pri 17 letih predčasno vpisala na umetniško šolo v New Yorku ter pisala eseje in analitične članke o umetnosti, religiji in politiki. Pri 19 letih je opustila študij, se odselila od staršev in se posvetila glasbeni karieri.

Po nastopu na festivalu Lollapalooza leta 2007 je postala pripravnica pri založbi Sony/ATV Music Publishing. Glasbenik Akon je bil prvi, ki je pri založbi Interscope prepoznal njen izjemni pevski talent, ko je v studiu zapela referenčni vokal za eno od njegovih skladb. Leta 2008, ko je izdala svoj prvi album The Fame, se je začela njena različica zgodbe Zvezda je rojena, a na glasbeni sceni je eksplodirala šele s svojo prvo uspešnico Just Dance.