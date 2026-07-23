Larry: maček, ki je preživel sedem britanskih premierjev

Britanski premierji prihajajo in odhajajo, a Larry ostaja. Medtem ko je Združeno kraljestvo po brexitu doživelo eno najbolj burnih političnih obdobij v sodobni zgodovini, je maček Larry že petnajst let stalnica na naslovu Downing Street 10. Z novim premierjem Andyjem Burnhamom bo zdaj služboval že pod sedmim predsednikom vlade.

Če bi politično stabilnost Združenega kraljestva merili po številu predsednikov vlad, bi bila slika precej razgibana. Od referenduma o brexitu leta 2016 se je na čelu britanske vlade zamenjalo kar sedem premierjev: David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak, Keir Starmer in zdaj Andy Burnham.

Edini, ki je ves ta čas ostal na istem naslovu, je Larry – uradni glavni lovec na miši britanske vlade (z uradnim nazivom Chief Mouser to the Cabinet Office), ki je postal ena najbolj priljubljenih osebnosti britanske politike.

Larry se je skotil januarja 2007. Kot potepuški maček je končal v zavetišču Battersea Dogs & Cats Home, od koder so ga leta 2011 pripeljali na Downing Street. Takratna vlada Davida Camerona ga je posvojila zaradi težav z mišmi v zgodovinski stavbi na številki 10.

Toda Larry je kmalu postal veliko več kot zgolj hišni maček. Danes ga Britanci poznajo kot neuradnega gospodarja Downing Streeta in enega redkih prebivalcev stavbe, ki uživa skoraj splošno podporo javnosti.

Na uradni spletni strani britanske vlade so njegove dolžnosti opisane z značilnim britanskim humorjem: sprejemanje gostov, pregledovanje varnostnih ukrepov, preizkušanje starinskega pohištva za dremež ter »premišljevanje o rešitvi problema miši«.

Premierji prihajajo in odhajajo, a Larry ostaja

Politična nestabilnost je postala ena od značilnosti britanske politike po brexitu. Vlade so padale zaradi notranjih sporov, gospodarskih kriz, afer in izgube podpore znotraj lastnih strank.

Larry pa je ves ta čas mirno dremal na okenski polici pred znamenitimi črnimi vrati. S 15 leti neprekinjenega bivanja na Downing Streetu je postal eden najdlje službujočih prebivalcev v zgodovini britanske vlade.

Sčasoma je Larry postal prava diplomatska zvezda. Fotografi ga pogosto ujamejo med sprejemanjem državnikov na rdeči preprogi pred Downing Streetom. Spoznal je nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obamo, ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in številne druge svetovne voditelje.

Larry je postal tudi nekakšen simbol kontinuitete v času, ko se britanska politika nenehno spreminja. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Po besedah fotografov, ki redno spremljajo dogajanje pred Downing Streetom, ima izjemen občutek za pomembne dogodke. »Ko se zgodi kaj pomembnega ali pride uradni obisk, se Larry skoraj vedno pojavi pred vrati. Kot da ve, kdaj ga čakajo fotografi,« pripovedujejo.

Larry je postal tudi nekakšen simbol kontinuitete v času, ko se britanska politika nenehno spreminja. Profesor Philip Howell z Univerze v Cambridgeu meni, da je prav njegova stalnost razlog za izjemno priljubljenost. »Larry ljudem predstavlja nekaj, kar britanski politiki pogosto primanjkuje – stabilnost. Je povsem nepolitična stalnica v obdobju velikih sprememb.«

Njegova priljubljenost je tolikšna, da ima na družbenih omrežjih več sto tisoč sledilcev, oboževalci pa mu pošiljajo igrače, priboljške in celo pisma z vsega sveta. Leta 2025 je postal tudi osrednji lik dokumentarne oddaje televizije Channel 4 o britanski ljubezni do mačk.

Čeprav je bil zaposlen zaradi lovljenja miši, so Larryju v preteklosti očitali, da pri svojem delu ni posebej zavzet. Nekateri politični komentatorji so ga celo označili za »predebelega in prelenega«, da bi učinkovito opravljal svoje naloge. V Downing Streetu so se na kritike odzvali z značilnim humorjem in poudarili, da Larry ni financiran iz javnega denarja – njegove stroške prostovoljno krijejo zaposleni.

Med njegovimi najbolj znanimi dogodivščinami so preganjanje lisice z dvorišča Downing Streeta ter dolgoletni spopadi z mačkom Palmerstonom, ki je služboval na zunanjem ministrstvu. Njuna srečanja so pogosto prerasla v prave mačje dvoboje, policisti pred vhodom pa so se modro odločili, da se v mačje obračune ne bodo vmešavali.

Po odstopu Keira Starmerja bo Larry znova edini maček na Downing Streetu. Starmer je namreč med mandatom pripeljal še mladega mucka Princa, kar je nekoliko porušilo ustaljeni red.